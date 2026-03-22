James ‘Jimmy’ Gracey, o estudante norte-americano desaparecido em Barcelona desde terça-feira, foi na quinta-feira encontrado sem vida numa praia da cidade catalã, noticiou a Associated Press. O jovem de 20 anos estava de férias no norte de Espanha e aproveitou uma visita à Europa para visitar colegas e amigos que estavam a estudar no estrangeiro.

O corpo foi encontrado e identificado por mergulhadores da polícia local, os mossos d’esquadra, perto do sítio onde Gracey foi visto pela última vez às 3h00: o espaço exterior de Shôko, um bar-discoteca onde esteve com amigos na madrugada em que desapareceu.

Foi por volta dessa hora que se separou do seu grupo. Na manhã seguinte os amigos deram conta de que James não tinha voltado a casa. Depois foram contactados pela polícia para tomarem conhecimento de que as autoridades encontraram o telemóvel do amigo.

Os pais de Gracey já reagiram à morte do filho e a família do jovem desaparecido lançou, entretanto, um comunicado depois de se confirmar que era de James o corpo encontrado na praia de Somorrostro. “A nossa família está destroçada ao confirmar que o corpo do Jimmy foi recuperado em Barcelona. O Jimmy era um filho, neto, irmão, sobrinho, primo e amigo profundamente amado, e a nossa família está a lutar para aceitar esta perda inimaginável”, comunicou.

Antes do comunicado da família Gracey, a tia de James, ainda antes de ser encontrado o corpo do jovem, disse que o sobrinho era “um ótimo rapaz, um bom rapaz católico do Midwest”, “um modelo a seguir para os primos” e “um aluno muito bom, no quadro de honra da Universidade do Alabama”.

A universidade também reagiu à morte do seu aluno, dizendo em comunicado que “ficou profundamente abalada ao saber da morte” de James. “A perda de Jimmy é sentida por toda a nossa comunidade universitária. As nossas condolências vão para a família Gracey neste momento tão doloroso”, declarou a universidade, citada pela agência.