Uma equipa multidisciplinar de um hospital em Barcelona demonstrou que a terapia psicológica antes da cirurgia em doentes de alto risco ajuda-os a lidar melhor com a situação, a melhorar a recuperação funcional e a reduzir o impacto da dor pós-operatória.

Os resultados da equipa multidisciplinar do Hospital del Mar foram publicados no ‘European Journal of Pain‘ e representam uma abordagem pioneira em Espanha, divulgou na terça-feira o hospital em comunicado citado pela agência Europa Press.

O estudo analisou os efeitos da aplicação da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) em pessoas submetidas a cirurgia da coluna vertebral para tratamento de patologia degenerativa lombar.

Trata-se de uma intervenção psicológica que visa aumentar a flexibilidade psicológica das pessoas, “ajudando-as a relacionarem-se de forma mais flexível com os seus pensamentos, emoções e experiências difíceis, promovendo a aceitação em vez de tentar controlá-los ou evitá-los”.

A análise principal foi realizada com 54 doentes que, em última instância, foram submetidos a cirurgia: 26 foram aleatoriamente designados para terapia psicológica antes da cirurgia, e os restantes receberam o tratamento padrão, com acompanhamento médico e medidas terapêuticas indicadas de acordo com a prática padrão.

Os resultados indicam que aqueles que realizaram terapia psicológica apresentaram uma maior melhoria dos níveis de interferência da dor nas atividades diárias e uma menor incapacidade, bem como “menores níveis de ansiedade e depressão, catastrofização da dor e medo do movimento”, explicou o autor principal, Juan Ramon Castaño.

Aqueles que realizaram terapia psicológica, oito sessões semanais ‘online’ em grupos de um máximo de 15 pessoas, apresentaram uma melhoria de 30% na recuperação funcional e na incapacidade em comparação com aqueles que receberam o tratamento padrão, e uma melhoria de 20% nos níveis de depressão e ansiedade.

Embora a terapêutica não tenha reduzido a intensidade da dor, melhorou significativamente o seu impacto na vida diária dos doentes, “benefícios que se mantiveram durante todo o período de seguimento“.

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