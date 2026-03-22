A audiência entre o secretário-geral do PS e a Presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, foi adiada por um imprevisto de última hora, estando pendente de confirmação de nova data e hora, disse este domingo à Lusa José Luís Carneiro.

“Fomos informados de que a Presidente teve que se deslocar com urgência a La Guaira. Hoje [domingo] teremos um encontro com a comunidade em Los Teques e está prevista a reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yván Gil, disse Carneiro.

A audiência entre o secretário-geral do PS e a Presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, foi adiada por um imprevisto de última hora, estando pendente de confirmação de nova data e hora, disse este domingo à Lusa José Luís Carneiro.

“Fomos informados de que a Presidente teve que se deslocar com urgência a La Guaira. Hoje teremos um encontro com a comunidade em Los Teques e está prevista a reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yván Gil, disse Carneiro.

O secretário-geral do PS chegou na noite de quinta-feira a Caracas para uma visita de quatro dias à Venezuela, onde manterá contactos a vários níveis com as autoridades locais e com portugueses dos estados de Miranda, Arágua, Carabobo e La Guaira.

O líder socialista é acompanhado nesta deslocação pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas do PS, Paulo Pisco.