Zelensky lamenta que EUA estejam concentrados no Irão

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lamentou este domingo que os norte-americanos estejam sobretudo concentrados na guerra no Irão, após dois dias de negociações entre enviados de Kiev e Washington na Florida para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

Embora saudando a realização destas negociações, Zelensky lamentou, na sua mensagem diária à população ucraniana, que “a situação em torno do Irão” tenha sido “o principal foco de atenção da parte norte-americana”.

Por seu lado, o enviado norte-americano, Steve Witkoff, considerou que as conversações de sábado e domingo na Florida foram “construtivas”, numa mensagem publicada na rede social X.

Today in Florida, delegations from the United States and Ukraine reconvened for a second day of discussions as part of the ongoing, US-led mediation efforts toward establishing a lasting and comprehensive peace agreement to the war. The constructive talks built on yesterday’s… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 22, 2026

Uma primeira versão da sua publicação fazia uma breve menção a “um avanço” nas negociações “sobre uma questão humanitária fundamental”, mas depois essa parte da mensagem foi apagada.

“As conversações construtivas assentaram nos progressos alcançados ontem [sábado] e centraram-se em pontos-chave para definir um quadro de segurança sólida e fiável para a Ucrânia, bem como em esforços humanitários essenciais na região”, lê-se na sua conta da X.

O negociador ucraniano Rustem Umerov também relatou “progressos” nas negociações.