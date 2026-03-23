A Galp anunciou a conclusão da redução do capital social da empresa de 753.495.159 euros para 737.022.898 euros, após ter completado o programa de recompra de ações de 2025.

“Nos termos do comunicado de 2 de março de 2026, a Galp informa que concluiu a redução do capital social de 753.495.159 euros para 737.022.898 euros, em conformidade com as aprovações do seu Conselho de Administração e na sequência da conclusão do programa de recompra de ações de 2025”, refere a Galp num comunicado datado de sexta-feira e divulgado esta segunda-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo detalha, fica assim confirmado o registo do cancelamento de 16.472.261 ações próprias, resultando num total de 737.022.898 ações em circulação.

A Galp anunciou a 2 de março que, após a conclusão do programa de recompra de ações no valor de 250 milhões de euros, lançado em 2025, tinha aprovado uma redução do seu capital social.

Numa nota publicada na CMVM, a Galp disse que, “na sequência da conclusão do programa de recompra de ações no valor de 250 milhões de euros, lançado em 2025, com o objetivo de redução de capital”, o seu Conselho de Administração “aprovou uma redução do capital social da empresa de 753.495.159 euros para 737.022.898 euros”.