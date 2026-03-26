Mais de um quarto das estudantes no Brasil disse que já sofreram algum tipo de assédio sexual, de acordo com um estudo divulgado esta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, cerca de 26% das estudantes brasileiras foram vítimas de assédio sexual, num número 30% superior ao registado entre os estudantes masculinos.

As informações constam da quinta edição da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada em 2024 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que entrevistou estudantes entre 13 e os 17 anos.

O IBGE entrevistou cerca de 150 mil estudantes em aproximadamente quatro mil escolas distribuídas por 1.200 municípios brasileiros, das redes públicas de ensino (84,3%) e privadas (15,7%).

De forma geral, o estudo do IBGE mostra um quadro que se tem agravado na situação da saúde mental dos adolescentes brasileiros, sendo que três em cada dez estudantes alegaram que se sentem tristes sempre ou na maioria das vezes.

Os dados mostram ainda que o número das estudantes que relatam tristeza e acham que a vida não vale a pena é o dobro do caso dos jovens.

Segundo o IBGE, são também as estudantes aquelas que são as maiores vítimas de bullying.