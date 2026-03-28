A escalada de tensões internacionais voltou a marcar a atualidade esta sexta-feira, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter sugerido que Cuba poderá ser o próximo alvo da estratégia norte-americana, na sequência das operações no Irão e na Venezuela. “Cuba é a próxima, já agora”, disse Trump. A declaração, feita em Miami, surge num momento de forte instabilidade geopolítica e já motivou uma reação de Havana, que confirmou contactos diplomáticos com Washington para evitar um possível confronto.
Este é um dos principais desenvolvimentos de sexta-feira no contexto da guerra no Irão, que pode recuperar em mais detalhe neste liveblog. Abaixo, os principais destaques do que aconteceu esta sexta-feira, 27 de março.
No Irão
- Irão diz que mais de 600 escolas já foram destruídas pela guerra e acusa EUA de cometerem “genocídio”. A ONU pediu responsabilidades aos EUA pelo ataque contra uma escola no Irão que fez 168 mortos.
- Israel anunciou estar a lançar novos ataques contra “alvos do regime terrorista iraniano” em toda a cidade de Teerão.
- Pelo menos 26 pessoas morreram na sequência do bombardeamento da cidade iraniana de Isfahan, no centro do Irão, no âmbito da ofensiva lançada a 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos, avançaram as autoridades regionais.
- Um ataque à cidade iraniana de Qom vitimou 18 pessoas.
- No meio das declarações sobre a guerra no Irão, Donald Trump soltou o seu desejo futuro para quando terminar a guerra em curso: “Cuba é a próxima, já agora”.
- Os Houthis do Iémen anunciaram que se juntariam à guerra caso os Estados Unidos da América e Israel utilizassem o Mar Vermelho para atacar o Irão. Dizem, também, que caso outro “aliado” se junte ao conflito, os Houthis não terão outra escolha senão assumir uma posição oficial e entrar na guerra ao lado de Teerão.
- O Irão concordou em “facilitar e acelerar” a ajuda humanitária através do Estreito de Ormuz.
- Donald Trump diz que Líder Supremo do Irão “está morto ou em muito mau estado”.
- Os Estados Unidos estarão a contactar os seus aliados para os informar que um acordo diplomático com o Irão irá demorar, ajustando as expectativas dos outros Estados.
- Em quatro semanas de guerra no Irão, os Estados Unidos já dispararam mais de 850 mísseis Tomahawk, um dos mísseis mais preciosos no arsenal norte-americano pela distância que podem cobrir e a precisão com que atingem os alvos. Tendo isto em conta, as reservas destes mísseis estão “preocupantemente baixas”, caracterizou um responsável norte-americano ao Washington Post.
- Dois ataques combinados das forças israelitas e norte-americanas mataram pelo menos 13 pessoas em áreas residenciais no oeste do Irão.
- EUA e Israel atingiram instalações nucleares de Ardakan, em Yazd, dedicadas ao processamento de urânio. As autoridades negam fuga de material radioativo.
- Um ataque de Estados Unidos da América e Israel à fábrica siderúrgica de Mobarakeh, em Isfahan, causou um morto e dois feridos.
Em Israel e no Líbano
- Um porta-voz do Exército israelita declarou que Israel vai continuar as operações terrestres no sul do Líbano, para onde tem “planos significativos”. Houve pelo menos um ataque aéreo israelita em Beirute.
- Ataques iranianos mataram uma pessoa em Telavive.
- Abdinasir Abubakar, representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) no Líbano, alertou para situação crítica nos hospitais libaneses, com a intensificação da ofensiva israelita no sul do país.
No Golfo
- Estados Unidos ponderam enviar mais 10 mil soldados para o Golfo Pérsico.
- Dez soldados norte-americanos feridos em ataque iraniano contra base na Arábia Saudita.
No resto do mundo
- O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acusou esta sexta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de mentir sobre uma alegada proposta norte-americana de garantias de segurança em troca da cedência da região do Donbass (leste) à Rússia.
- A Ucrânia e a Arábia Saudita assinaram um acordo de cooperação em matéria de defesa, anunciou esta sexta-feira Volodymyr Zelensky,