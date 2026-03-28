A escalada de tensões internacionais voltou a marcar a atualidade esta sexta-feira, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter sugerido que Cuba poderá ser o próximo alvo da estratégia norte-americana, na sequência das operações no Irão e na Venezuela. “Cuba é a próxima, já agora”, disse Trump. A declaração, feita em Miami, surge num momento de forte instabilidade geopolítica e já motivou uma reação de Havana, que confirmou contactos diplomáticos com Washington para evitar um possível confronto.

Este é um dos principais desenvolvimentos de sexta-feira no contexto da guerra no Irão, que pode recuperar em mais detalhe neste liveblog. Abaixo, os principais destaques do que aconteceu esta sexta-feira, 27 de março.

No Irão

Irão diz que mais de 600 escolas já foram destruídas pela guerra e acusa EUA de cometerem “genocídio”. A ONU pediu responsabilidades aos EUA pelo ataque contra uma escola no Irão que fez 168 mortos.

Israel anunciou estar a lançar novos ataques contra “alvos do regime terrorista iraniano” em toda a cidade de Teerão.

Pelo menos 26 pessoas morreram na sequência do bombardeamento da cidade iraniana de Isfahan, no centro do Irão, no âmbito da ofensiva lançada a 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos, avançaram as autoridades regionais.

Um ataque à cidade iraniana de Qom vitimou 18 pessoas.

No meio das declarações sobre a guerra no Irão, Donald Trump soltou o seu desejo futuro para quando terminar a guerra em curso: “Cuba é a próxima, já agora”.

Os Houthis do Iémen anunciaram que se juntariam à guerra caso os Estados Unidos da América e Israel utilizassem o Mar Vermelho para atacar o Irão. Dizem, também, que caso outro “aliado” se junte ao conflito, os Houthis não terão outra escolha senão assumir uma posição oficial e entrar na guerra ao lado de Teerão.

O Irão concordou em “facilitar e acelerar” a ajuda humanitária através do Estreito de Ormuz.

Donald Trump diz que Líder Supremo do Irão “está morto ou em muito mau estado”.

Os Estados Unidos estarão a contactar os seus aliados para os informar que um acordo diplomático com o Irão irá demorar, ajustando as expectativas dos outros Estados.

Em quatro semanas de guerra no Irão, os Estados Unidos já dispararam mais de 850 mísseis Tomahawk, um dos mísseis mais preciosos no arsenal norte-americano pela distância que podem cobrir e a precisão com que atingem os alvos. Tendo isto em conta, as reservas destes mísseis estão “preocupantemente baixas”, caracterizou um responsável norte-americano ao Washington Post.

Dois ataques combinados das forças israelitas e norte-americanas mataram pelo menos 13 pessoas em áreas residenciais no oeste do Irão.

EUA e Israel atingiram instalações nucleares de Ardakan, em Yazd, dedicadas ao processamento de urânio. As autoridades negam fuga de material radioativo.

Um ataque de Estados Unidos da América e Israel à fábrica siderúrgica de Mobarakeh, em Isfahan, causou um morto e dois feridos.

Em Israel e no Líbano

Um porta-voz do Exército israelita declarou que Israel vai continuar as operações terrestres no sul do Líbano, para onde tem “planos significativos”. Houve pelo menos um ataque aéreo israelita em Beirute.

Ataques iranianos mataram uma pessoa em Telavive.

Abdinasir Abubakar, representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) no Líbano, alertou para situação crítica nos hospitais libaneses, com a intensificação da ofensiva israelita no sul do país.

No Golfo

Estados Unidos ponderam enviar mais 10 mil soldados para o Golfo Pérsico.

Dez soldados norte-americanos feridos em ataque iraniano contra base na Arábia Saudita.

No resto do mundo