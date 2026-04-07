O novo líder supremo do Irão estará debilitado e a receber tratamento médico na cidade de Qom, de acordo com um relatório dos serviços de informação americanos e israelitas consultado pelo The Times.

Segundo o documento, partilhado com outros países do Golfo, Mojtaba Khamenei estará inconsciente e a ser tratado, devido aos ferimentos “graves”. Segundo esse relatório, o filho de Ali Khamenei estará na cidade considerada sagrada pelos xiitas. — e que fica a 140 km de Teerão.

É a primeira vez que é revelada a alegada localização do líder iraniano, que sofreu estes ferimentos no ataque de Israel e EUA que matou o seu pai. “Mojtaba Khamenei está a ser tratado em Qom com ferimentos graves, incapaz de se envolver em qualquer tomada de decisão pelo regime”, lê-se no documento. Na mesma cidade, considerada a capital religiosa do país, está a ser preparado o corpo de Ali Khamenei para as cerimónias fúnebres.

O relatório indica que o regime iraniano está a preparar-se para “estabelecer as bases necessárias para construir um grande mausoléu” em Qom para “mais de um túmulo” da família.

Apesar de ter sido escolhido para suceder o pai, Mojtaba não apareceu em público. Desde então, recorda o Times, foram lidos dois comunicados atribuídos ao líder supremo na televisão pública — incluindo um vídeo gerado por IA, o que alimentou teorias da sua morte. As fonte oficiais do regime, por outro lado, garantem que Mojtaba está “a liderar” o país.

Entre a oposição interna ao regime, as opiniões também não são unânimes. Há quem diga que o líder está em coma no hospital e há quem sugira que Mojtaba partiu uma perna e ficou com ferimentos na cara.

Trump já disse que está a negociar com vários líderes iranianos — incluindo o Presidente Masoud Pezeshkian, que descreveu como “muito menos radicalizado e muito mais inteligente do que os antecessores” — mas não com o líder supremo.