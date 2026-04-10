O Irão reafirmou e insistiu na sua posição: o cessar-fogo de duas semanas acordado com os Estados Unidos deve incluir o Líbano. Ainda assim, Israel e o Hezbollah prosseguiram os combates no sul de território libanês, tendo sido, segundo o Ministério da Saúde do Líbano, o “dia mais sangrento” desde o início da guerra no Irão — foram contabilizadas pelo menos 254 vítimas mortais.

No entanto, parece haver uma solução à vista. Depois da pressão do enviado especial norte-americano Steve Witkoff, o primeiro-ministro israelita concordou que haja negociações mediadas pelos Estados Unidos em Washington com o Governo libanês para discutir o desarmamento do Hezbollah, apesar de Benjamin Netanyahu ter enfatizado que não parará os ataques ao país vizinho. Na comunidade internacional, vários países — China, França e até a Rússia — têm deixado o mesmo apelo: o cessar-fogo de duas semanas deve incluir o Líbano.

O Estreito de Ormuz continua a gerar várias dúvidas sobre o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão. O canal marítimo continua fechado e o regime iraniano veio declarar que apenas 15 embarcações poderão transitar por dia. O Presidente norte-americano, Donald Trump, já veio advertir que Teerão está a assumir uma postura “desrespeitosa” e avisou que não permitirá que sejam cobradas taxas no Estreito de Ormuz.

Pode recordar os acontecimentos de quarta-feira aqui.

Estes foram os desenvolvimentos na guerra no Médio Oriente ao longo desta quinta-feira, dia 9 de abril:

No Irão

O Presidente norte-americano queixou-se nas redes sociais do cumprimento do cessar-fogo pelo Irão . “O Irão está a fazer um trabalho muito mau trabalho, desrespeitoso diriam alguns, ao não permitir que o petróleo transite no Estreito de Ormuz. Não é o acordo que temos”.

. “O Irão está a fazer um trabalho muito mau trabalho, desrespeitoso diriam alguns, ao não permitir que o petróleo transite no Estreito de Ormuz. Não é o acordo que temos”. Donald Trump condenou ainda a possibilidade de o Irão estar a cobrar taxas aos navios que passem pelo Estreito de Ormuz: “É melhor que isso não aconteça e, se estiver a acontecer, que pare agora”.

aos navios que passem pelo Estreito de Ormuz: “É melhor que isso não aconteça e, se estiver a acontecer, que pare agora”. Em resposta ao cessar-fogo de duas semanas, o Governo iraniano limitou a passagem de navios no Estreito de Ormuz a um máximo de 15 embarcações por dia.

por dia. Neste contexto, a Organização de Portos e Navegação do Irão emitiu ordens para obrigar os navios a seguir rotas específicas coordenadas pela Marinha da Guarda Revolucionária, alertando para a existência de minas fora dessas rotas.

coordenadas pela Marinha da Guarda Revolucionária, alertando para a existência de minas fora dessas rotas. Em resposta às exigências norte-americanas, o chefe da agência de energia nuclear do Irão, Mohammad Eslami, rejeitou qualquer restrição ao enriquecimento de urânio , que Donald Trump já defendeu como uma linha vermelha.

, que Donald Trump já defendeu como uma linha vermelha. O Departamento de Estado norte-americano indicou que a ofensiva israelo-americana dos últimos 40 dias destruiu mais de 85% do complexo militar-industrial do Irão.

As autoridades iranianas revelaram que mais de três mil pessoas morreram no Irão desde o início do conflito, a 28 de fevereiro.

desde o início do conflito, a 28 de fevereiro. Vários iranianos apoiantes do regime saíram às ruas para prestar homenagem ao antigo Líder Supremo, Ali Khamenei .

. Uma delegação iraniana já chegou ao Paquistão no âmbito das negociações com os Estados Unidos marcadas para sábado.

Em Israel e no Líbano

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, reafirmou que os ataques israelitas ao Líbano violam o acordo de cessar-fogo de duas semanas com os EUA.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, fez o mesmo e sublinhou que o Líbano é “parte inseparável ” do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão.

Cedendo pela primeira vez à pressão iraniana e norte-americana (em concreto do enviado especial Steve Witkoff), o primeiro-ministro de Israel deu luz verde ao início de negociações em Washington com o Governo libanês (sem o Hezbollah), focadas no desarmamento da milícia xiita aliada do Irão.

desarmamento da milícia xiita aliada do Irão. Como prova do compromisso com as negociações com Israel, o Conselho de Ministros libanês ordenou às forças de segurança que restrinjam as armas em Beirute exclusivamente a instituições estatais e não as distribuam entre os militantes do Hezbollah.

Ainda assim, o primeiro-ministro israelita garantiu que os ataques de Israel ao Hezbollah vão continuar .

. As Forças de Defesa de Israel continuaram a ofensiva aérea e terrestre no sul do Líbano: cercaram a cidade de Bint Jbeil e destruíram duas pontes sobre o Rio Litani.

no sul do Líbano: cercaram a cidade de Bint Jbeil e destruíram duas pontes sobre o Rio Litani. Israel voltou a emitir avisos de evacuação para os subúrbios do sul de Beirute, antevendo novos ataques.

O gabinete de segurança israelita aprovou em segredo um número recorde de novos colonatos na Cisjordânia ocupada.

Em retaliação, o Hezbollah retomou os ataques, dando conta de que disparou 70 rockets contra o norte de Israel. A milícia xiita respondeu também aos ataques israelitas no sul do Líbano.

Em relação aos bombardeamentos que se abateram sobre Beirute na passada quarta-feira, Israel confirmou de Ali Youssef Harshi, sobrinho e conselheiro do secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem. O comandante do Hezbollah em Sidon, Maher Qassem Hamedan , também foi morto.

sobrinho e O dia 9 de abril foi o mais “sangrento” desde o reinício das operações militares israelitas a 2 de março. O Ministério da Saúde libanês contabilizou 254 mortos e 1.165 feridos em 24 horas.

O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, declarou luto nacional e mobilizou todos os recursos diplomáticos para tentar travar a “máquina da morte” israelita.

No Golfo

O cessar-fogo continua a ser violado e vários países do Golfo continuaram a ser atacados.

e vários países do Golfo continuaram a ser atacados. Um drone iraniano atingiu uma instalação da Guarda Nacional do Kuwait . Em jeito de resumo dos ataques iranianos, o país deu conta de que registou danos materiais graves em refinarias de petróleo, centrais elétricas e unidades de dessalinização.

. Em jeito de resumo dos ataques iranianos, o país deu conta de que registou danos materiais graves Nos Emirados Árabes Unidos , o complexo de gás natural de Habshan , em Abu Dhabi, foi atingido após mísseis iranianos terem sido intercetados. Três pessoas ficaram feridas.

Habshan O Governo dos Emirados Árabes Unidos exigiu esclarecimentos aos Estados Unidos sobre os termos do cessar-fogo, denunciando que tem sido alvo de vários ataques iranianos.

O Qatar referiu que foram intercetados mísseis e drones (no total sete) do Irão.

referiu que foram intercetados mísseis e drones (no total sete) do Irão. O Ministério da Defesa do Bahrain indicou que foram intercetados sete drones iranianos que violaram o seu espaço aéreo.

A Arábia Saudita confirmou que um ataque iraniano ao oleoduto Leste-Oeste diminuiu em 10% a capacidade de exportação de petróleo daquela infraestrutura — a única que permite que os sauditas exportem petróleo sem passarem pelo Estreito de Ormuz.

No resto do mundo