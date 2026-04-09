Não houve quaisquer ataques por parte de Estados Unidos e Israel contra território iraniano desde que o cessar-fogo anunciado na noite de terça-feira entrou em vigor, registando-se apenas alguns ataques a zonas industriais antes de os Exércitos terem formalmente anunciado a suspensão das operações.

Apesar de o Irão também não ter disparado contra Israel, no Golfo, contudo, houve registos de vários ataques com mísseis e drones iranianos. O cessar-fogo continua por isso frágil.

Bem mais complexa é a situação no Líbano. Depois de o primeiro-ministro paquistanês ter anunciando inicialmente que o cessar-fogo se aplicaria em território libanês, tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu negaram que assim fosse. Neste mesmo dia, Israel conduziu o maior número de ataques diários contra o país: 100 em apenas dez minutos, matando mais de 200 pessoas.

O dia foi ainda marcado pelo encontro de Trump com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em que ficou mais uma vez explícita a desconfiança do Presidente norte-americano face à Aliança. Donald Trump voltou ainda a abordar o caso da Gronelândia.

Pode recordar os acontecimentos de terça-feira aqui.

Estes foram os desenvolvimentos na guerra no Médio Oriente ao longo desta quarta-feira, dia 8 de abril:

No Irão

Ainda antes de o cessar-fogo anunciado na noite de terça-feira entrar em vigor, Israel e os EUA conduziram ataques contra três empresas petroquímicas na província do Khuzestão.

na província do Khuzestão. Os ataques pré-cessar-fogo também atingiram as infraestruturas da empresa industrial Azarab , que faz equipamento para centrais nucleares e refinarias.

, que faz equipamento para centrais nucleares e refinarias. A empresa nacional de refinação de petróleo iraniana diz que a sua refinaria em Lavan foi atingida por “inimigos”. As IDF negaram estar envolvidas no ataque.

iraniana diz que a sua refinaria em Lavan foi atingida por “inimigos”. As IDF negaram estar envolvidas no ataque. A Associated Press noticiou que a versão em persa e a versão em inglês do acordo de cessar-fogo têm discrepâncias . A primeira inclui a expressão “aceitação de enriquecimento”, enquanto a segunda não. O Presidente Donald Trump declarou que o enriquecimento de urânio pelo Irão “está tratado” e que não aceitaria negociar se assim não fosse.

. A primeira inclui a expressão “aceitação de enriquecimento”, enquanto a segunda não. O Presidente Donald Trump declarou que o enriquecimento de urânio pelo Irão “está tratado” e que não aceitaria negociar se assim não fosse. Um responsável norte-americano disse aos media que o plano de 10 pontos proposto pelo Irão não coincide com as condições impostas por Washington para o cessar-fogo. “O documento que está a ser divulgado pelos media não é o enquadramento de trabalho [para as negociações].”

proposto pelo Irão não coincide com as condições impostas por Washington para o cessar-fogo. “O documento que está a ser divulgado pelos media não é o enquadramento de trabalho [para as negociações].” O Axios avançou que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano , Abbas Araghchi, convenceu comandantes da Guarda Revolucionária a aceitarem o acordo para um cessar-fogo.

, Abbas Araghchi, convenceu comandantes da Guarda Revolucionária a aceitarem o acordo para um cessar-fogo. As notícias do cessar-fogo foram recebidas com festejos nas ruas de Teerão.

nas ruas de Teerão. No Estreito de Ormuz , autoridades militares iranianas fizeram avisos via rádio de que os navios que tentassem circular sem autorização seriam destruídos. Responsáveis do país também declararam publicamente que o Irão deve aplicar portagens.

, autoridades militares iranianas fizeram avisos via rádio de que os navios que tentassem circular sem autorização seriam destruídos. Responsáveis do país também declararam publicamente que o Irão deve aplicar portagens. O chefe do Estado-Maior do Exército norte-americano, Dan Caine, declarou que os militares estão prontos a retomar as operações se o Presidente o ordenar. “Sejamos claros, um cessar-fogo é uma pausa e a força conjunta continua preparada se for chamada.”

Em Israel e no Líbano

Depois de o primeiro-ministro do Paquistão ter declarado que o Líbano estava abrangido no acordo de cessar-fogo, responsáveis norte-americanos e israelitas desmentiram essa informação. Donald Trump confirmou-o numa entrevista, classificando a situação no Líbano como “uma escaramuça diferente”. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que apoia o cessar-fogo no Irão, mas que este não abrange o Líbano.

estava abrangido no acordo de cessar-fogo, responsáveis norte-americanos e israelitas desmentiram essa informação. Donald Trump confirmou-o numa entrevista, classificando a situação no Líbano como “uma escaramuça diferente”. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que apoia o cessar-fogo no Irão, mas que este não abrange o Líbano. As IDF levaram a cabo o maior número de ataques diários de sempre contra território libanês num só dia, conduzindo mais de 100 ataques em apenas dez minutos. Mais de 200 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas.

contra território libanês num só dia, conduzindo mais de 100 ataques em apenas dez minutos. Mais de 200 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas. Israel confirmou que o Hezbollah matou um oficial israelita e feriu seis soldados na véspera.

e feriu seis soldados na véspera. As forças militares israelitas emitiram novos avisos de evacuação para residentes de Tyre, no sul do Líbano.

para residentes de Tyre, no sul do Líbano. O Hezbollah reivindicou ter levado a cabo 13 ataques contra território israelita e 20 contra as forças do país no sul do Líbano — um valor bastante inferior ao dos últimos dias.

reivindicou ter levado a cabo 13 ataques contra território israelita e 20 contra as forças do país no sul do Líbano — um valor bastante inferior ao dos últimos dias. Os líderes dos partidos da oposição em Israel criticaram o acordo de cessar-fogo. Yair Lapid disse ser “um desastre político” e Yair Golan classificou a decisão como “um dos piores falhanços estratégicos”.

No Golfo

Apesar do cessar-fogo, os Emirados Árabes Unidos dizem ter sido alvo de ataques com 17 mísseis e 35 drones iranianos ao longo desta quarta-feira.

dizem ter sido alvo de ataques com 17 mísseis e 35 drones iranianos ao longo desta quarta-feira. O Kuwait confirmou que o Irão disparou 28 drones contra o país, incluindo contra infraestruturas de petróleo e plantas de dessalinização de água. O país não classificou os ataques como violações do cessar-fogo.

confirmou que o Irão disparou 28 drones contra o país, incluindo contra infraestruturas de petróleo e plantas de dessalinização de água. O país não classificou os ataques como violações do cessar-fogo. O Qatar anunciou ter intercetado nove mísseis balísticos e drones, não especificando se foram disparados antes ou depois de o cessar-fogo entrar em vigor.

anunciou ter intercetado nove mísseis balísticos e drones, não especificando se foram disparados antes ou depois de o cessar-fogo entrar em vigor. O chefe da diplomacia de Omã congratulou Irão, EUA e Paquistão pelo acordo de cessar-fogo.

No resto do mundo