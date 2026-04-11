Tapetes feitos à mão e 60 mil m2. Assim é o hotel de 5 estrelas no Paquistão onde decorrem as negociações de paz

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Na passada quarta-feira, os hóspedes que estavam no hotel Serena, em Islamabade, foram surpreendidos com uma carta enviada pela gerência. Pediam aos hóspedes que abandonassem o local, uma vez que o Governo do Paquistão tinha requisitado todo o hotel para “um evento importante”. À época ainda não era conhecido, mas em causa estavam as negociações para alcançar um acordo de paz entre EUA e Israel e o Irão.
Face à importância destas negociações (que tiveram início este sábado), todo o país está em alerta, sendo que a cidade de Islamabade se encontra sob medidas de segurança intensas, tendo sido ordenado o encerramento do comércio durante dois dias e reforçado o policiamento e a presença de soldados nas ruas. Foram, inclusivamente, implementados postos de controlo por toda a cidade.
O Governo paquistanês escolheu este hotel, com cinco estrelas, por ser conhecido como uma das infraestruturas mais seguras do país, escreve a agência Reuters. Esta infraestrutura está situada a cerca de 4 quilómetros do hotel Marriott, onde ocorreu, em 2008, um atentado que fez 54 mortos. No entanto, “esta equipa de segurança [do hotel] está bem treinada”, sendo que existe uma “forte coordenação com as agências de segurança do Estado paquistanês”, apontou o antigo chefe da polícia de Islamabade, Tahir Alam Khan. Além disso, “os pontos de entrada e saída encontram-se a uma distância adequada do complexo principal. E o fator mais importante é o acesso fácil quando vimos de locais como a residência do primeiro-ministro e o Parlamento.”
O complexo, com mais de 60 mil m2 (o equivalente a 6 campos de futebol), foi inaugurado em 2002. Segundo o site oficial do hotel, existem 336 quartos e 52 suites, com preços entre os 122€ e 2.025€. A opção mais cara, que corresponde a um suíte presidencial com 196 m2 , dá acesso, por exemplo, a serviços de lavandaria gratuitos e a uma banheira de mármore com chuveiro tipo rain shower e jacuzi.
As mobílias dos quartos são feitas à medida, a “roupa de cama é luxuosa”, os tapetes são feitos à mão e há “detalhes feitos em madeira esculpida” e mármore árabe, indica ainda o hotel. E algumas das ofertas de boas vindas nos quartos incluem, entre outros, um prato de frutas, água, chá e café e também frutos secos.
No complexo existem — além de um spa e de uma piscina no terraço — terraços, pavilhões e um jardim cujo design foi premiado com o Prémio de Arquitetura da Asia Pacific Property Awars 2020/21. O hotel está ainda preparado para receber eventos (como casamentos) que contem, no máximo, com 800 pessoas, sendo que os espaços disponíveis para este fim contam com palcos móveis e painéis que podem ser adaptados consoante a necessidade.