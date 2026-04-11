Tapetes feitos à mão e 60 mil m2. Assim é o hotel de 5 estrelas no Paquistão onde decorrem as negociações de paz

Acompanhe neste liveblog os desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente

Na passada quarta-feira, os hóspedes que estavam no hotel Serena, em Islamabade, foram surpreendidos com uma carta enviada pela gerência. Pediam aos hóspedes que abandonassem o local, uma vez que o Governo do Paquistão tinha requisitado todo o hotel para “um evento importante”. À época ainda não era conhecido, mas em causa estavam as negociações para alcançar um acordo de paz entre EUA e Israel e o Irão.

Face à importância destas negociações (que tiveram início este sábado), todo o país está em alerta, sendo que a cidade de Islamabade se encontra sob medidas de segurança intensas, tendo sido ordenado o encerramento do comércio durante dois dias e reforçado o policiamento e a presença de soldados nas ruas. Foram, inclusivamente, implementados postos de controlo por toda a cidade.