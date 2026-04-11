1240,5kWh poupados 1240,5 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Tapetes feitos à mão e 60 mil m2. Assim é o hotel de 5 estrelas no Paquistão onde decorrem as negociações de paz

Este artigo tem mais de 6 meses

As negociações para alcançar a paz entre EUA e Israel e o Irão tiveram início este sábado. O local escolhido foi um hotel de cinco estrelas em Islamabad, conhecido pela sua forte segurança.

Acompanhe neste liveblog os desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente

Na passada quarta-feira, os hóspedes que estavam no hotel Serena, em Islamabade, foram surpreendidos com uma carta enviada pela gerência. Pediam aos hóspedes que abandonassem o local, uma vez que o Governo do Paquistão tinha requisitado todo o hotel para “um evento importante”. À época ainda não era conhecido, mas em causa estavam as negociações para alcançar um acordo de paz entre EUA e Israel e o Irão.

Face à importância destas negociações (que tiveram início este sábado), todo o país está em alerta, sendo que a cidade de Islamabade se encontra sob medidas de segurança intensas, tendo sido ordenado o encerramento do comércio durante dois dias e reforçado o policiamento e a presença de soldados nas ruas. Foram, inclusivamente, implementados postos de controlo por toda a cidade.

O Governo paquistanês escolheu este hotel, com cinco estrelas, por ser conhecido como uma das infraestruturas mais seguras do país, escreve a agência Reuters. Esta infraestrutura está situada a cerca de 4 quilómetros do hotel Marriott, onde ocorreu, em 2008, um atentado que fez 54 mortos. No entanto, “esta equipa de segurança [do hotel] está bem treinada”, sendo que existe uma “forte coordenação com as agências de segurança do Estado paquistanês”, apontou o antigo chefe da polícia de Islamabade, Tahir Alam Khan. Além disso, “os pontos de entrada e saída encontram-se a uma distância adequada do complexo principal. E o fator mais importante é o acesso fácil quando vimos de locais como a residência do primeiro-ministro e o Parlamento.”

O complexo, com mais de 60 mil m2 (o equivalente a 6 campos de futebol), foi inaugurado em 2002. Segundo o site oficial do hotel, existem 336 quartos e 52 suites, com preços entre os 122€ e 2.025€. A opção mais cara, que corresponde a um suíte presidencial com 196 m2 , dá acesso, por exemplo, a serviços de lavandaria gratuitos e a uma banheira de mármore com chuveiro tipo rain shower e jacuzi.

Algumas áreas do hotel Serena, em Islamabad

As mobílias dos quartos são feitas à medida, a “roupa de cama é luxuosa”, os tapetes são feitos à mão e há “detalhes feitos em madeira esculpida” e mármore árabe, indica ainda o hotel. E algumas das ofertas de boas vindas nos quartos incluem, entre outros, um prato de frutas, água, chá e café e também frutos secos.

No complexo existem — além de um spa e de uma piscina no terraço — terraços, pavilhões e um jardim cujo design foi premiado com o Prémio de Arquitetura da Asia Pacific Property Awars 2020/21. O hotel está ainda preparado para receber eventos (como casamentos) que contem, no máximo, com 800 pessoas, sendo que os espaços disponíveis para este fim contam com palcos móveis e painéis que podem ser adaptados consoante a necessidade.

Proponha uma correção, sugira uma pista: mtiago@observador.pt

Recomendamos

Médio Oriente

Moscovo reitera recusa de entregar Assad à Síria

Médio Oriente

Dez navios atacados no estreito de Ormuz em três dias

Gabinete de Guerra

"Trump está a esvaziar a liderança do mundo livre"

Conflito Israelo-palestiniano

Ex-chefe do Shin Bet processa Netanyahu por difamação

Populares
Empresas

Um ano sem raptos reforça confiança em Moçambique

Rep Democrática do Congo

Ébola na RDCongo chega a 4.381 mortos e mais de 9.000 casos

Orçamento do Estado

OE2027: Portugal promete mais defesa e rigor orçamental

Afeganistão

Talibãs suspendem emissões em FM da BBC

Últimas
Noticiário

As notícias da 1h

Noticiário

As notícias da 1h

Sem Falta

Betis x Porto. "VAR decisivo no golo anulado e no penálti"

Guerra na Ucrânia

Zelensky implora pelo Starlink. Musk responsabiliza EUA

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.