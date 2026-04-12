Líbano diz que Israel está a destruir aldeias inteiras no sul através de detonações em larga escala

O objetivo é tornar a localidade inabitável, sem qualquer local para morar a menos que haja uma reconstrução das infraestruturas. Israel, que já disse que tem como prioridade “expandir” as operações no sul do Líbano, alega que estes ataques têm como alvo membros e infraestruturas do Hezbollah, como por exemplo túneis.

No entanto, “a possibilidade de o Hezbollah poder utilizar algumas estruturas civis nas aldeias fronteiriças do Líbano para fins militares não justifica a destruição em grande escala de aldeias inteiras ao longo da fronteira”, considera Ramzi Kaiss, investigador do Líbano para a Human Rights Watch citado pelo Guardian. Grupos de direitos humanos admitem também que esta estratégia se pode classificar como um crime de guerra.

O Guardian ouviu pessoas que até agora têm vivido nas aldeias fronteiriças que Israel quer agora destruir. “A primeira coisa que vimos foi a praça da cidade a ser destruída. Tenho uma loja lá. Toda a vida de uma pessoa está naquele lugar, o seu trabalho, as suas memórias, tudo. De repente, vês tudo a explodir à tua frente”, contou Ahmad Abu Taam.

“Sente-se uma profunda sensação de frustração. Como se alguém tivesse o poder de apagar” o lugar onde alguém cresceu e onde se sente bem, partilhou.

Já Mohammed Hashem, um médico de 65 anos, por exemplo, contou ter trabalhado 18 horas por dia durante 15 anos para conseguir construir o motel Luna, em Naqoura. Acabou por conseguir atingir o seu objetivo em 2012, com o verão a provocar “uma ocupação que chegava aos 100%”. “Recebíamos boas avaliações e prémios. No geral, estávamos felizes – a viver em paz, com boa produtividade. Era um negócio de família”, disse ao Guardian. No entanto, nesta operação israelita, as IDF acabaram por destruir o motel do libanês.