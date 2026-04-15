A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve um estudante universitário “viciado em jogo” suspeito de burlas de, pelo menos, 73 mil euros com alegados investimentos na plataforma financeira Wise, anunciou esta quarta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito, de 25 anos, estabeleceu relações de confiança com vários colegas, apresentando-lhes a possibilidade de, em parceria com ele, procederem a investimentos na plataforma financeira Wise, destacando a “elevada rentabilidade” e a promessa de garantia de reembolso do capital investido.

“As vítimas acabaram por concretizar diversas entregas de dinheiro ao suspeito que, posteriormente, lhes devolvia documentos forjados de entidades financeiras, para justificar o protelar do pagamento de juros e sob pretexto de o banco estar a bloquear o acesso às contas”, acrescenta.

Desse modo, o suspeito “apropriava-se daqueles montantes, usando-os na sua vida quotidiana para pagamento de compras e serviços, essencialmente em plataformas de apostas”, tendo a investigação apurado que o móbil do suspeito estava relacionado com a sua “grave adição ao jogo desde há vários anos”.

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Na terça-feira, a PJ deu cumprimento a mandados de busca domiciliária, tendo recolhido elementos probatórios “que demonstram a continuidade da atividade criminosa do suspeito e a existência de outras vítimas, uma delas lesada em mais de 20 mil euros”.

O detido está indiciado pela autoria de quatro crimes de burla qualificada, dois crimes de burla simples e um “número indeterminado” de crimes de falsidade informática, ocorridos a partir de junho de 2025.

Vai ser presente ao Tribunal de Barcelos, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.