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O presidente do Conselho Europeu, António Costa, condenou esta quinta-feira “mais um ataque hediondo” da Rússia à Ucrânia, esta noite, que fez pelo menos 16 mortos em várias cidades.

“Ontem [quarta-feira] à noite, a Rússia lançou mais um ataque hediondo contra alvos civis na Ucrânia. Enquanto as pessoas dormiam nas suas casas, as cidades de Kiev, Dnipro, Odessa e Kharkiv foram atingidas por dezenas de mísseis balísticos e centenas de drones”, referiu Costa, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Last night, Russia launched yet another horrendous attack against civilian targets in Ukraine. As people slept in their homes, the cities of Kyiv, Dnipro, Odesa, and Kharkiv were struck by dozens of ballistic missiles and hundreds of drones. Russian armed forces deliberately… — António Costa (@eucopresident) April 16, 2026

Para o líder do Conselho Europeu, “as forças armadas russas levaram a cabo deliberadamente ataques subsequentes contra os serviços de emergência ucranianos, à medida que as equipas de primeira intervenção chegavam para salvar vidas”.

Costa acrescentou ainda que a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia “fracassou e, por isso, Moscovo opta por aterrorizar deliberadamente os civis“.

Segundo a força aérea ucraniana, além das mais de seis centenas de drones, a Rússia lançou sobre o seu território 19 mísseis balísticos Iskander e 25 mísseis de cruzeiro, num dos mais intensos bombardeamentos desde o início da invasão, em 24 de fevereiro de 2022.

A mesma fonte anunciou que os sistemas de defesa antiaérea abateram oito dos mísseis balísticos, 23 dos mísseis de cruzeiro e um total de 636 drones, mas confirmou impactos de 12 mísseis e de vinte drones em vinte locais diferentes do país.