Tentou contrabandear 2.248 formigas vivas do Quénia para a China. Agora pode ficar preso durante um ano

Cada uma destas formigas poderá valer entre cerca de 100 dólares (cerca de 85 euros), revela o TheGuardian e 196 euros, segundo a BBC. Das mais de duas mil formigas, 1.948 são da espécie valiosa Messor cephalotes, muito procurada pelos entusiastas e a poder ultrapassar os 110 euros por formiga e foram encontradas em pequenas cápsulas de plástico na bagagem de Kequn. Outras 300 estavam escondidas em três rolos de papel macio. Em tribunal ficou provado que o cidadão chinês tinha comprado por aproximadamente 395 euros um lote de 600 formigas e 465 euros por outro de 700 ao queniano Charles Mwangi. Este também foi acusado por ser fornecedor do traficante de formigas mas ainda não julgado. Aguarda o desenrolar do processo em liberdade sob fiança.

Na leitura da sentença, a juíza Irene Gichobi disse que Kequn “não é uma pessoa totalmente honesta” e que este não demonstrou remorsos pelo crime que cometeu. A magistrada mencionou o “aumento dos casos de comércio de grandes quantidades de formigas-de-jardim e os consequentes efeitos colaterais ecológicos negativos” que causam. Por isso, entendeu ter sido “necessária uma pena severa como medida dissuasora”.

Inicialmente, Kequn foi acusado de conspiração e comércio ilegal de espécies selvagens — crimes que, segundo o seu advogado, podem levar até a sete anos de prisão. Contudo, após a retirada da acusação de conspiração, o arguido declarou-se culpado. Zhang Kequn vai recorrer da decisão, garantiu o seu advogado, de acordo com a Reuters.

No entanto, se não for interposto recurso no prazo de 14 dias desde a sua condenação, Zhang Kequn começa a cumprir a pena de prisão no final deste mês, finda a qual será “encaminhado para o seu país de origem”, acrescentou a juíza.