Líbano procura "acordo permanente" com Israel, diz Presidente Aoun

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O Líbano está a trabalhar para um “acordo permanente” com Israel após o cessar-fogo que entrou em vigor na última madrugada, afirmou esta sexta-feira o Presidente libanês, afastando qualquer “sinal de fraqueza” nas negociações com Telavive.

“Encontramo-nos numa nova fase”, declarou Joseph Aoun no seu primeiro discurso à nação desde o começo da trégua com Israel, que assinalou como uma etapa de transição “para trabalhar no sentido de um acordo permanente que salvaguarde os direitos do povo libanês” e a unidade e soberania nacional.

Para Aoun, as primeiras negociações diretas entre os dois países, que não têm relações diplomáticas, não devem ser vistas como “um sinal de fraqueza ou uma concessão”, nem de cedência de território nacional, apesar da atual ocupação israelita no sul do país.

“Estamos confiantes de que vamos salvar o Líbano, (…) recuperámos o Líbano e o poder de decisão do Líbano pela primeira vez em quase meio século“, prosseguiu o chefe de Estado, acrescentando que o seu país não é nem voltará a ser “o teatro de guerra de ninguém”.

Nesse sentido, avisou que não permitirá que “um único libanês morra”, nem a continuação do derramamento de sangue do seu povo “devido à influência de terceiros ou aos cálculos de potências próximas ou distantes”.

O Líbano foi arrastado para a guerra no Médio Oriente quando o Hezbollah retomou os ataques contra Israel em 2 de março, após o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão, aliado e financiador do grupo xiita libanês.

No mesmo dia, as autoridades libanesas proibiram as atividades militares do Hezbollah, após vários meses em que procuraram desarmar o grupo xiita, que, no entanto, recusa entregar o seu equipamento militar enquanto o país estiver sob ameaça de Israel e não cessou os seus ataques aéreos contra o país vizinho.

Em resposta, as forças israelitas desencadearam uma vasta operação militar no Líbano, através de bombardeamentos intensivos alegadamente contra alvos do Hezbollah, a par da expansão das posições terrestres que já ocupavam no sul do país no conflito anterior.

No mais recente balanço, as autoridades de Beirute registaram 2.294 mortos nos últimos 45 dias, incluindo 274 mulheres, 177 crianças e 100 profissionais de saúde e socorristas, 7.544 feridos e acima de um milhão de descolados.

Após um mês e meio de confrontos, Israel e o Líbano acordaram um cessar-fogo de dez dias, que o Hezbollah também aceitou apesar de não ter participado no entendimento mediado pelos Estados Unidos, e anunciaram o início de negociações diretas.

No seu discurso à nação, o Presidente libanês agradeceu “a todos os que contribuíram para alcançar o cessar-fogo”, apontando em concreto o Presidente norte-americano, Donald Trump, que identificou como seu amigo, bem como a Arábia Saudita.

Após anunciar na quinta-feira o início da trégua, Trump indicou que Joseph Aoun e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deverão encontrar-se na Casa Branca, em Washington, “nos próximos quatro ou cinco dias”.

O Presidente libanês declarou esta sexta-feira que o objetivo de Beirute é “travar a agressão israelita” e conseguir a retirada das suas tropas, bem como garantir o regresso dos prisioneiros de guerra e dos deslocados às suas casas “em segurança, liberdade e dignidade”.

A declaração do chefe de Estado surge horas depois de o primeiro-ministro israelita ter afirmado que o seu país “ainda não terminou o trabalho” contra o Hezbollah, apesar de Donald Trump ter avisado que os Estados Unidos proibiram Israel de retomar os seus ataques no país vizinho.

“Israel não vai bombardear mais o Líbano. Estão proibidos [escrito em maiúsculas] de o fazer pelos Estados Unidos. Já chega!”, escreveu o líder norte-americano na sua rede social, Truth Social.