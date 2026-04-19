A Comissão Nacional do PS, a primeira depois do 25.º Congresso do partido, reúne-se este domingo em Lisboa e vai eleger a Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional, no dia em que o partido comemora 43 anos.

Com uma renovação de mais de metade dos membros, a primeira reunião deste órgão com a composição saída do 25.º congresso do PS, que decorreu no final de março em Viseu, está marcada para esta manhã, num hotel em Lisboa.

A intervenção inicial do reeleito secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, será aberta à comunicação social, estando prevista uma evocação pelos 43 anos do partido que se assinalam este domingo.

Um dos pontos principais da agenda é a eleição da Comissão Política Nacional e do Secretariado Nacional do Partido Socialista propostos por José Luís Carneiro, que será feita por sistema digital.

Será ainda eleita a Mesa da Comissão Nacional e também os diretores dos órgãos de imprensa oficial do PS, a Acão Socialistas e o Portugal Socialista.

Conforme noticiado pela Lusa na sexta-feira, será também apreciada e votada a proposta do líder do partido para que as eleições internas nas concelhias e federações do PS se realizem em 19 e 20 de junho.

O 25.º Congresso Nacional do PS, o primeiro da era de José Luís Carneiro, decorreu entre 27 e 29 de março, em Viseu, depois das eleições internas nas quais o líder do PS foi de novo eleito sem oposição interna.

Nessa reunião magna, a lista única à Comissão Nacional do PS, apresentada pela direção de José Luís Carneiro e encabeçada por Inês de Medeiros, foi eleita com 88,9% dos votos.

As eleições para este órgão geraram um incidente já que a mesa do congresso e o plenário rejeitaram uma lista do antigo deputado Ricardo Gonçalves à Comissão Nacional, referindo que foi entregue com sete dos 251 nomes necessários.

Logo na semana do congresso, um grupo de 40 militantes remeteu para Comissão Nacional de Jurisdição do PS um recurso para contestar decisões da reunião magna, como esta recusa da lista à Comissão Nacional, alternativa à da direção.