O cantor norte-americano D4vd foi formalmente acusado pelo homicídio de Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, cujos restos mortais foram encontrados pelas autoridades envoltos em plástico e dentro de um saco no interior do Tesla abandonado do músico, em setembro de 2025. O procurador distrital Nathan Hochman afirmou esta segunda-feira que as acusações incluem circunstâncias agravantes que podem levar à aplicação da pena de morte do cantor detido na semana passada em Hollywood Hills, cerca de sete meses após a descoberta do corpo.

“Sou pai de três filhos, e o pesadelo de qualquer pai é uma situação em que a sua filha sai de casa à noite e nunca mais volta, como demonstraremos em tribunal”, disse Hochman em conferência de imprensa, citado pelo The Independent. O procurador afirmou que David Anthony Burke, nome verdadeiro do cantor, foi acusado de um homicídio em primeiro grau, atos sexuais com uma menor com 14 anos e mutilação de cadáver.

Segundo a acusação, D4vd terá assassinado a jovem de 14 anos para manter a sua carreira musical. “Celeste estava a ser ameaçadora naquela noite em particular”, contou Nathan Hochman, acrescentando que as provas que serão apresentadas em tribunal demonstram que Celeste foi testemunha numa investigação sobre atos sexuais cometidos pelo cantor.

Hochman, que descreveu o crime como um “assassinato brutal e horrível”, explicou então que as as acusações incluíam circunstâncias agravantes — emboscada, crime cometido para ganho financeiro e assassinato de uma testemunha durante uma investigação — que poderiam resultar em pena de morte. No entanto, os procuradores ainda não anunciaram se irão solicitá-la, de acordo com o mesmo jornal.

▲ A mugshot de D4vd foi revelada durante uma conferência de imprensa nesta segunda-feira Los Angeles County District Attorney's Office

Celeste Rivas Hernandez mantinha uma relação intima com D4vd

O chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, disse que os investigadores do caso descobriram que a adolescente de 14 anos mantinha uma relação sexual com o cantor norte-americano. “O longo período que decorreu entre a sua morte e a descoberta fez com que provas cruciais se deteriorassem ou desaparecessem, e enquanto os detetives trabalhavam para descobrir a verdade, também tiveram de analisar e desmentir uma grande quantidade de informações falsas que circulavam publicamente”, explicou McDonell, que não confirmou a causa da morte da jovem.

Rivas Hernandez tinha 13 anos quando foi dada como desaparecida pela família, em 2024, mas as autoridades indicam que tinha 14 anos à data do alegado homicídio. O chefe da polícia de Los Angeles afirmou que a última vez que se teve notícias de Celeste Rivas Hernandez foi a 23 de abril de 2025, quando chegou à casa de D4vd em Hollywood Hills, embora o seu corpo só tenha sido encontrado em setembro.

Em janeiro de 2024, Celeste apareceu ao seu lado do cantor numa transmissão na plataforma de transmissão de conteúdos em direto Twitch. Alegadamente, estiveram na transmissão até ao amanhecer, antes de D4vd ter dito:”Apaga tudo”. Sugiram também fotos que comprovavam que o músico se encontrava perto da vizinhança da adolescente num Tesla preto, escreve o The Independent. Por volta da mesma altura, uma pessoa terá enviado um e-mail para uma morada associada ao cantor, com um pedido claro: “Por favor, façam a coisa certa e levem-na para casa. Os pais dela estão muito preocupados”.

A adolescente de 14 anos regressou a casa pouco depois do e-mail, mas foi dada como desaparecida novamente em março e, depois, pela última vez em abril, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Riverside.