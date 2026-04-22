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Uma classe de navios de guerra em construção; um site governamental para ajudar a comprar medicamentos com descontos; o centro cultural Kennedy, em Washington; e até um corredor que vai ligar a Arménia ao Ocidente. Estes são alguns exemplos de locais ou iniciativas a que o Presidente norte-americano emprestou o seu nome desde que regressou à Casa Branca para um segundo mandato. E poderá vir a somar-se à lista um território na Ucrânia. Segundo o New York Times, negociadores ucranianos sugeriram chamar Donnyland a parte da região do Donbass.

O nome, que é uma mistura das palavras Donbass e Donald, foi sugerido para designar a parte da região ucraniana onde a Rússia ainda está a combater. Foi usado durante as negociações de paz na Ucrânia dos últimos meses, revelaram ao NYT quatro fontes com conhecimento das conversações que falaram sob a condição de anonimato.

Três das fontes explicaram que quando um negociador ucraniano usou pela primeira vez o nome Donnyland, em parte em tom de brincadeira, foi numa tentativa de convencer a administração de Trump a contrariar as exigências territoriais russas. Depois disso o termo continuou a ser usado nas negociações, no entanto não terá sido usado em nenhum documento oficial.

O Donbass tem sido um dos pontos quentes nas discussões de paz. A certo ponto foi discutida a possibilidade de criar uma zona desmilitarizada na região e a Rússia, que descreve o território como “historicamente russo”, chegou a exigir a presença da sua Polícia Nacional no pós-guerra. Esta medida é considerada inaceitável por Kiev, que espera que a administração Trump consiga convencer Moscovo a suavizar as suas exigências. Nesse âmbito, os negociadores começaram a chamar Donnyland à área, que não seria totalmente controlada por nenhum dos lados e que seria apresentada como uma conquista do Presidente Trump.

Uma fonte ouvida pelo NYT referiu ainda que um negociador ucraniano desenhou uma bandeira para Donnyland, com as cores verde e dourado. Também teria criado um hino, com recurso ao ChatGPT, mas não é claro se os EUA chegaram as ver estes elementos.