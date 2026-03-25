O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou esta quarta-feira que os Estados Unidos da América (EUA) apenas aceitam finalizar as garantias de segurança “se a Ucrânia ceder” a região do Donbass, no leste do país.

Numa entrevista à Reuters, o chefe de Estado disse que a cedência do Donbass levaria ao enfraquecimento da Ucrânia e da Europa, dado que obrigaria a Ucrânia a abandonar as posições defensivas que foi ocupando ao longo dos últimos anos.

Volodymyr Zelensky sublinhou também que o Médio Oriente tem “definitivamente um impacto” no que pensa o Presidente norte-americano, Donald Trump. “Infelizmente, na minha opinião, ainda escolhe uma estratégia de colocar mais pressão no lado ucraniano”, atirou.

Ainda assim, o líder ucraniano enfatizou que os Estados Unidos continuam a entregar armas e igualmente mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot, apesar do conflito que está em curso no Irão. “Estou grato ao Presidente Trump e à sua equipa”, destacou, lamentando, contudo, que os mísseis não sejam tão numerosos como a Ucrânia precisava.

Ao mesmo tempo, Volodymyr Zelensky criticou a “chantagem da Rússia”. “Tenho relatórios dos nossos serviços de informações que mostram que a Rússia está a dizer: ‘Não vou transmitir informações confidenciais ao Irão se a América parar de transmitir informações confidenciais à Ucrânia. Isso não é chantagem?'”, questionou.