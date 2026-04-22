Menos de quatro meses que cinco derrotas consecutivas não prolongaram. O Chelsea anunciou esta quarta-feira que decidiu despedir Liam Rosenior, treinador contratado ao Estrasburgo no início de janeiro que substituiu Enzo Maresca. A decisão surge depois depois da derrota com o Brighton, a quinta consecutiva, sendo que os blues não marcaram qualquer golo em nenhum desses jogos.

“O Chelsea Football Club decidiu separar-se do treinador Liam Rosenior. Em nome de todos no Chelsea, gostaríamos de vincar a nossa gratidão em relação ao Liam e ao seu staff por todos os esforços durante o tempo que passaram no clube. O Liam sempre agiu com a maior integridade e profissionalismo desde que foi contratado a meio da temporada. Esta decisão não foi tomada de ânimo leve, contudo, os resultados e as exibições recentes têm sido abaixo dos padrões de exigência necessários com ainda tanto por jogar nesta temporada”, pode ler-se no comunicado.

Club statement: Liam Rosenior — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 22, 2026

O Chelsea indica ainda que Calum McFarlane, adjunto que já tinha sido interino depois da saída de Enzo Maresca, será o treinador principal até ao final da temporada — sendo que os blues, atualmente no sétimo lugar da Premier League, ainda tentam garantir o apuramento europeu e estão ainda nas meias-finais da Taça de Inglaterra. “Enquanto o clube trabalha para trazer estabilidade à posição de treinador principal, vamos começar um processo de autoreflexão para fazer a contratação certa a longo prazo”, acrescenta a nota.

Liam Rosenior, de 41 anos, treinou o Derby County e o Hull City antes de chegar ao Estrasburgo em 2024, entrando no universo da BlueCo, a empresa do norte-americano Todd Boehly que também é dona do Chelsea. Assinou com os blues até 2032, o que vai desde já garantir-lhe uma milionária indemnização, e só ganhou 11 dos 23 jogos que orientou. Perdeu os últimos cinco sem sequer marcar um golo, algo que não acontecia no clube desde 1912, e considerou a exibição da última terça-feira contra o Brighton “indefensável e inaceitável”.