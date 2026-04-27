Trump apoia plano para tornar a agência de imigração ICE oficialmente "NICE"

O entusiasmo com o novo nome já chegou aos canais oficiais da administração, com a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, a partilhar a notícia, enquanto influencers como Nick Sortor pressionam o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, para concretizar a mudança.

President Trump endorses the idea of changing ICE to NICE https://t.co/rbCGanHV7g — Karoline Leavitt (@PressSec) April 27, 2026

A conta oficial da Casa Branca no X também se juntou ao coro de reações, partilhando a proposta.

ICE ➡️ NICE AGENTS. 'National Immigration and Customs Enforcement.' DO IT! pic.twitter.com/ILwl6gVx6j — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026

Por enquanto, porém, a intenção de Trump não saiu das exclamações da Truth, nem existe qualquer confirmação oficial de que o batismo venha mesmo a acontecer.

Mudar o nome de uma agência federal exige, por norma, a aprovação do Congresso para alterar a legislação que a criou, escreve o The Hill. Ainda assim, a administração já mostrou disposição para ignorar formalidades: no passado, o Governo Trump tentou rebatizar o Departamento de Defesa como “Departamento de Guerra” sem passar pelo Capitólio.

As mortes de Renee Good e Alex Pretti, às mãos de agentes do ICE no Minnesota, transformaram-se num rastilho para manifestações nacionais. O incidente, ocorrido no início do ano, levou a oposição democrata a intensificar as críticas e a exigir maior escrutínio sobre a atuação dos agentes.

[As fotografias da câmara de Carlos Castro são apenas um dos elementos de prova a que o Observador teve acesso. Os ficheiros da investigação permitem reconstituir como a relação com Renato Seabra se começou a deteriorar, dias antes do homicídio num hotel de luxo em Nova Iorque. Ouça o quarto episódio de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, narrado pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]