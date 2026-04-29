Março foi o melhor mês de 2026 em matéria de vendas de veículos no mercado europeu, com o Renault Clio a ser o mais vendido em Janeiro e Fevereiro, para o Tesla Model Y assumir a liderança no terceiro mês do ano. No cômputo geral, o mercado cresceu 4,1% no trimestre, com o Clio a comercializar 55.764 unidades, o que corresponde a mais 1,5% do que em 2025, antes ainda do restyling do modelo chegar ao mercado, de acordo com a DataForce.

Se a liderança do utilitário da Renault no mercado europeu é indiscutível, não deixa de espantar que a segunda posição tenha pertencido ao Tesla Model Y que, com 51.468 unidades, viu as suas vendas aumentarem 68,4% face ao ano anterior. É um desempenho impressionante para um modelo eléctrico, num momento em que continuam a existir construtores que contestam o desejo dos condutores do Velho Continente de adquirir modelos exclusivamente a bateria. Mais relevante ainda é que, apesar das 4300 unidades que separam o Model Y do Clio, o carro norte-americano é substancialmente maior (é um segmento D) e é proposto por 40.990€, um valor muito superior ao do pequeno utilitário francês do segmento B, cuja versão mais acessível arranca nos 21.900€.

Nos lugares seguintes do ranking surgem o VW Golf, com 50.781 unidades, mas a cair 8,1% face ao ano anterior, e o Nissan Qashqai (49.748 unidades e +7,4%), secundado pelo VW T-Roc (49.292 unidades e -5,1%). As restantes posições do top 10 ficaram na posse do Toyota Yaris Cross (+3,1%), Dacia Sandero (-28,9%), VW Tiguan (-12,5%), Peugeot 208 (-20,6%) e Peugeot 2008 (-3,9%).

Ainda no primeiro trimestre de 2026, destaque para a Volkswagen, que surge como a marca que mais vendeu (347.708 unidades e -5%), seguida pela Skoda (222.528 unidades e +15,7%), que surpreende ao chamar a si a 2.ª posição do ranking dos construtores. A japonesa Toyota também se afirmou (219.664 unidades e -1,8%), ao demonstrar uma presença cada vez mais forte na Europa, com o top 5 a ser completado pela BMW (199.642 unidades e +1,8%) e Renault (189.544 unidades e +0.3%). No top 10 surgem ainda a Peugeot (-8%), a Audi (+6,1%), a Mercedes (+2,2%), a Kia (+1,2%) e a Dacia, desta vez abaixo das expectativas com uma redução de -17,7%.