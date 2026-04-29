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O presidente do Conselho Europeu disse esta quarta-feira esperar trabalhar “em estreita colaboração” com o vencedor das eleições legislativas húngaras, Péter Magyar, salientando existir “trabalho importante” a fazer no apoio à Ucrânia e no próximo orçamento comunitário.

“É um prazer dar as boas-vindas a Péter Magyar a Bruxelas. Espero que trabalhemos em estreita colaboração no Conselho Europeu”, escreveu António Costa numa publicação nas redes sociais, divulgada no final da reunião em Bruxelas com Magyar.

A pleasure to welcome @magyarpeterMP to Brussels. I look forward to our close cooperation in the European Council. The EU faces many challenges, but when we are united Europe always delivers. There is important work to be done this year, on the Multiannual Financial Framework,… pic.twitter.com/OthNW6yTEu — António Costa (@eucopresident) April 29, 2026

O presidente do Conselho Europeu referiu que há “trabalho importante” para realizar este ano no Conselho Europeu, designadamente no que se refere ao Quadro Financeiro Plurianual (o orçamento da União Europeia para o período entre 2028 e 2034), à Ucrânia e à competitividade.

Péter Magyar está a realizar a primeira visita a Bruxelas desde que ganhou as eleições legislativas na Hungria, em 12 de abril, tendo-se reunido com António Costa e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais depois do encontro com Von der Leyen, Magyar disse ter combinado com a presidente da Comissão Europeia que regressará a Bruxelas em maio para fechar um acordo que desbloqueie cerca de 17 mil milhões de euros em fundos europeus.

I had a highly constructive and productive meeting with the President of the European Commission. We agreed that, as Prime Minister of Hungary, I will return to Brussels in the week of 25 May to conclude the political agreement necessary for Hungary and the Hungarian people to… pic.twitter.com/7J7nThrUeQ — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 29, 2026

“Concordámos que, enquanto primeiro-ministro da Hungria, irei regressar a Bruxelas na semana de 25 de maio para concluir o acordo político necessário para que a Hungria e o povo húngaro recebam, o mais rápido possível, os fundos europeus a que têm direito”, referiu Péter Magyar numa publicação nas redes sociais.

Por sua vez, também nas redes sociais, Von der Leyen disse ter tido uma conversa “muito boa” com Magyar.

A very good exchange with @magyarpeterMP in Brussels today. We discussed the steps necessary to unlock EU funds earmarked for Hungary, that are frozen due to corruption and rule of law concerns.@EU_Commission will support your work to address these issues and realign with… pic.twitter.com/WKfcnbZjlI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2026

“Discutimos os passos necessários para desbloquear os fundos da UE destinados à Hungria, que se encontram bloqueados devido a preocupações ligadas à corrupção e ao Estado de Direito”, indicou, garantindo que vai apoiar o trabalho de Magyar para “responder a essas preocupações e realinhar” a Hungria com os valores europeus.

No total, a Hungria tem cerca de 17 mil milhões de euros bloqueados pela Comissão Europeia: 10 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que expiram em 31 de agosto, e sete mil milhões da política de coesão.

Além destes fundos, a Comissão Europeia está também a bloquear outro empréstimo de 17 mil milhões de euros à Hungria, mas ao abrigo do programa SAFE, que visa incentivar os investimentos dos Estados-membros em Defesa.

As legislativas na Hungria foram vencidas pelo partido conservador Tisza, liderado por Péter Magyar, que deve tomar posse como primeiro-ministro entre 9 e 10 de maio.

O grande derrotado das eleições legislativas de 12 abril foi o ultranacionalista Viktor Orbán, que governava a Hungria há 16 anos.