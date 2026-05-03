Acompanhe o nosso artigo em direto sobre a guerra no Médio Oriente

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, exigiu este domingo, durante uma conversa telefónica com o homólogo iraniano, que o Irão reabra o estreito de Ormuz e renuncie ao programa de armas nucleares.

“Salientei que a Alemanha apoia uma solução negociada”, indicou Wadephul numa mensagem publicada na sua página da rede social X.

Im Telefonat mit @araghchi habe ich unterstrichen: ???????? unterstützt eine Verhandlungslösung. Als enger US-Verbündeter teilen wir das gleiche Ziel: Iran muss vollständig & nachprüfbar auf Kernwaffen verzichten & die Straße von Hormus sofort freigeben, wie es auch @SecRubio fordert. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 3, 2026

O governante referiu ainda que, como aliado próximo dos Estados Unidos da América (EUA), entende que o Irão deve renunciar completamente às armas nucleares e abrir imediatamente o estreito de Ormuz, tal como também exigiu o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

As autoridades iranianas apresentaram aos EUA uma proposta de 14 pontos para “terminar a guerra” em 30 dias, informou a agência de notícias Tasnim, dependente da Guarda Revolucionária iraniana.

Os Estados Unidos propuseram um cessar-fogo de dois meses, mas a resposta de Teerão visa resolver o conflito no prazo de um mês, com pontos-chave como as garantias de não-agressão, a retirada das forças norte-americanas das proximidades do Irão, o fim do bloqueio naval e a libertação de bens iranianos congelados.

A proposta inclui ainda o pagamento de indemnizações, o levantamento das sanções e o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, bem como a implementação de um novo mecanismo para o estreito de Ormuz, segundo a Tasnim.

O Irão aguarda agora a resposta oficial dos Estados Unidos a esta proposta, que foi transmitida através de países mediadores.

[As fotografias da câmara de Carlos Castro são apenas um dos elementos de prova a que o Observador teve acesso. Os ficheiros da investigação permitem reconstituir como a relação com Renato Seabra se começou a deteriorar, dias antes do homicídio num hotel de luxo em Nova Iorque. Ouça o quarto episódio de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, narrado pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]