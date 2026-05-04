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Um ataque aéreo com mísseis das forças armadas da Federação Russa matou esta segunda-feira pelo menos quatro pessoas e feriu outras 16 na região ucraniana de Kharkiv, no leste do país.

“As vítimas são homens entre 50 e 63 anos e mulheres entre 41 e 52 anos”, escreveu o governador local, Oleg Synegubov, na rede social Telegram.

Segundo a mesma fonte, o ataque danificou casas e prédios de apartamentos, lojas e um posto de gasolina na cidade Merefa.

Durante a madrugada, um drone ucraniano atingiu um prédio residencial na capital russa, Moscovo, a escassos 10 quilómetros da Presidência (Kremlin), segundo o autarca local, Sergei Sobyanin.

Esta investida ucraniana não provocou vítimas e as defesas antiaéreas de Moscovo abateram o ataque de outros dois drones que iam em direção à metrópole.

O ministério da Defesa russo informou na sua conta MAX o abate de 117 drones ucranianos de asa fixa sobre 14 regiões russas, incluindo Moscovo.

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