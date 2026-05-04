Um barómetro realizado pela Aximage para o Diário de Notícias indica que o Chega está a perder terreno entre os mais jovens, com a geração 18-34 anos a manter-se inclinada para a direita, mas mais próxima da Iniciativa Liberal.

De acordo com o barómetro divulgado esta segunda-feira, bastaram seis meses para que o Chega caísse do primeiro para o quinto lugar na preferência dos mais jovens.

Em outubro de 2025, o partido de André Ventura surgia em primeiro lugar nas intenções de votos da geração 18-34, recolhendo 30,1% das intenções de voto desse faixa etária. Seguia-se a AD (28,2%), o PS (14%), o Livre (8,6%) e a IL (8,5%).

Seis meses depois, este quadro sofreu uma forte inversão. A AD surge agora em primeiro lugar, com 25,6% das intenções de voto da geração 18-34, seguindo-se o PS (22,3%), a IL (17,3%), o Livre (14,8%) e, por fim, o Chega (12,5%).

O Diário de Notícias recorda que, nestes seis meses, as eleições autárquicas e, sobretudo, as presidenciais (em que a candidatura do liberal João Cotrim de Figueiredo foi vista como tendo grande capacidade de galvanizar os mais jovens) foram decisivas para esta alteração na preferência dos votos da nova geração.

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