Os dois condutores detidos na sequência do acidente que provocou o atropelamento de 10 pessoas, no sábado, em São João da Madeira, distrito de Aveiro, foram constituídos arguidos e o processo baixou a inquérito, disse esta segunda-feira fonte judicial.

Os detidos, ambos com 18 anos, foram entretanto libertados, tendo sido notificados para comparecer esta segunda-feira ao início da tarde no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de São João da Madeira.

Fonte judicial disse à Lusa que os jovens foram constituídos arguidos, tendo ficado sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, e o processo foi remetido para inquérito.

À saída do Tribunal, uma amiga da família de um dos jovens referiu que ele não estava nos festejos do FC Porto e não estava alcoolizado.

“O André estava de passagem para ir ter com uns amigos a um café para felicitar uma amiga pelo aniversário. Infelizmente, passou no sítio errado à hora errada. Não andava no ‘para arranca’, nem em corridas ilegais“, disse Susana Soares, afirmando que o condutor tem carta há pouco tempo e não estava alcoolizado.

O acidente ocorrido no sábado, cerca das 23h00, durante as comemorações do 31.º título nacional de futebol do FC Porto, levou ao atropelamento de vários peões na Rua Visconde São João da Madeira, sem que qualquer dos feridos tenha sido considerado grave.

Fonte da PSP disse à Lusa que o acidente ocorreu na sequência de uma colisão de duas viaturas, tendo uma delas ido embater contra os adeptos, adiantando que os dois condutores envolvidos no acidente foram detidos por “condução perigosa do veículo”.

Inicialmente havia registo de sete feridos ligeiros, a que se juntaram mais três pessoas que deram entrada no hospital de Santa Maria da Feira pelos meios próprios.

Cinco feridos foram transportados para o Hospital de São Sebastião, na Feira, um para o Hospital de São João, no Porto, e outro para Vila Nova de Gaia, estando a PSP a investigar “as causas do acidente”, para o qual foi alertada pelas 22h50, depois do fim do FC Porto-Alverca (1-0).

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira, responderam ao incidente corporações de bombeiros de São João da Madeira, Arrifana e Fajões, além do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

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