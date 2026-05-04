O antigo presidente da câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, que foi advogado pessoal de Donald Trump durante o seu primeiro mandato como Presidente dos EUA, encontra-se internado num hospital da Flórida após diagnóstico de pneumonia, revelou o seu porta-voz, Ted Goodman, em declarações citadas pela imprensa norte-americana. A médica que acompanha o paciente admitiu à Fox News que Giuliani permanece em estado crítico, mas já consegue falar e respirar de forma autónoma. “Ele tem nove vidas”, afirmou a Dra. Maria Ryan.

A notícia do internamento foi comunicada por Goodman na manhã de domingo, quando escreveu na rede social X que o antigo presidente da câmara de Nova Iorque, de 81 anos, se encontra “em situação crítica, mas estável”. O porta-voz destacou que Giuliani “é um lutador que enfrentou todos os desafios da sua vida com uma força inabalável e está a lutar com esse mesmo nível de força neste momento”.

Em novas declarações, na segunda-feira, Goodman detalhou que o republicano está a recuperar de uma pneumonia e associou a sua condição atual ao atentado do 11 de setembro. “O presidente da Câmara Giuliani correu em direção às torres para ajudar as pessoas necessitadas, o que levou posteriormente a um diagnóstico de doença respiratória restritiva”, afirmou. “Esta condição agrava qualquer doença respiratória, e o vírus rapidamente se alastrou pelo seu organismo, exigindo ventilação mecânica para manter uma oxigenação adequada e estabilizar o seu estado. Respira agora por conta própria, com a sua família e o seu médico ao seu lado”, revela também, citado pelo USA Today.

Na noite do mesmo dia, a Dra. Maria Ryan prestou declarações à Fox News, afirmando que Giuliani chegou a ser assistido por um sacerdote que lhe fez a extrema-unção. “Hoje ele está muito melhor”, reforçou a médica que espera uma recuperação completa do antigo autarca, a quem chamou de “guerreiro”. “É um milagre!”, enfatizou. Já na quarta-feira, Goodman publicou um vídeo no X, em que atualizou as informações sobre o estado de saúde de Giuliani, agradecendo a todos os que rezaram pela sua recuperação. “Ele vai ganhar esta luta”, afirmou, acrescentando que “o presidente vive na força da oração”.

Donald Trump já reagiu à notícia, através de uma publicação na Truth Social, classificando Giuliani como “um verdadeiro guerreiro e o melhor presidente da câmara da história de Nova Iorque”. O Presidente dos EUA aproveitou a mesma mensagem para insistir na tese de que venceu as eleições de 2020 e para acusar o Partido Democrata de ter cometido fraude nessas eleições — que foram ganhas por Joe Biden —, garantindo que Giuliani “estava certo acerca de tudo”.

Também o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lamentou a hospitalização do antigo autarca de Nova Iorque, a quem dedicou as suas orações. “Eu e a Sara [mulher de Netanyahu] rezamos pela completa e célere recuperação de Rudy Giuliano. Eles foi um grande presidente da câmara e um amigo incrível de Israel e da comunidade judaica. Mantém-te forte, Rudy!”

Eleito presidente da câmara de Nova Iorque em janeiro de 1994, Rudy Giuliani liderou a autarquia da maior cidade dos Estados Unidos até dezembro de 2001. Era ele o presidente da câmara na altura dos atentados de 11 de setembro de 2001.

Giuliani tornou-se, anos depois, o advogado pessoal de Donald Trump. Nessas funções, acompanhou o Presidente dos EUA em múltiplos processos durante o seu primeiro mandato, incluindo no processo de impeachment em 2020, e foi uma das figuras principais na defesa da ideia de que as eleições de 2020 tinham sido alvo de fraude por parte do Partido Democrata. Mais recentemente, viu-se envolvido nos seus próprios processos judiciais. Em 2024 foi expulso da Ordem dos Advogados devido às suas declarações falsas acerca das eleições de 2020.

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