A Força Aérea norte-americana informou esta segunda-feira que não houve sobreviventes entre os oito tripulantes de um bombardeiro B-52 que caiu no estado da Califórnia, a cerca de 160 quilómetros de Los Angeles, pouco depois de levantar voo da base aérea Edwards.

“Um bombardeiro B-52 Stratofortress da Força Aérea, transportando oito pessoas numa missão de teste de rotina, despenhou-se hoje [esta segunda-feira] pouco depois da descolagem, às 11h20 (hora local). Os indícios iniciais sugerem que não há sobreviventes”, afirmou a Base Aérea de Edwards em comunicado.

Mais tarde, em conferência de imprensa, o coronel James Hayes confirmou a “terrível tragédia” e a perda de “oito grandes norte-americanos”.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response. Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield. More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

Equipas de emergência foram imediatamente acionadas para o local. A base aérea indicou numa nota que o incidente está a ser investigado.

O Boeing B-52 Stratofortress, normalmente tripulado por cinco pessoas, é um bombardeiro de longo alcance que entrou ao serviço em 1955.

Concebido para transportar armas convencionais e nucleares, foi utilizado em conflitos desde a Guerra do Vietname até às recentes operações no Médio Oriente.

Edwards, a vasta base no deserto de Mojave, onde Chuck Yeager quebrou a barreira do som em 1947, fica a cerca de 161 km a norte de Los Angeles.