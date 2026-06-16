A Força Aérea norte-americana informou esta segunda-feira que não houve sobreviventes entre os oito tripulantes de um bombardeiro B-52 que caiu no estado da Califórnia, a cerca de 160 quilómetros de Los Angeles, pouco depois de levantar voo da base aérea Edwards.

“Um bombardeiro B-52 Stratofortress da Força Aérea, transportando oito pessoas numa missão de teste de rotina, despenhou-se hoje [esta segunda-feira] pouco depois da descolagem, às 11h20 (hora local). Os indícios iniciais sugerem que não há sobreviventes”, afirmou a Base Aérea de Edwards em comunicado.

Mais tarde, em conferência de imprensa, o coronel James Hayes confirmou a “terrível tragédia” e a perda de “oito grandes norte-americanos”.

Equipas de emergência foram imediatamente acionadas para o local. A base aérea indicou numa nota que o incidente está a ser investigado.

O Boeing B-52 Stratofortress, normalmente tripulado por cinco pessoas, é um bombardeiro de longo alcance que entrou ao serviço em 1955.

Concebido para transportar armas convencionais e nucleares, foi utilizado em conflitos desde a Guerra do Vietname até às recentes operações no Médio Oriente.

Edwards, a vasta base no deserto de Mojave, onde Chuck Yeager quebrou a barreira do som em 1947, fica a cerca de 161 km a norte de Los Angeles.