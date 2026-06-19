Francisca Dias é a Chefe do Ano 2026. A cozinheira chegou ao grande público através do programa da SIC Hell’s Kitchen, do qual saiu vencedora, e foi no seu Alentejo, raspando-se do bulício de Lisboa, que abriu o seu primeiro restaurante, o Esteva, em Borba, onde desde o final de 2024 serve iguarias típicas como pão quente com azeitona, tarte de ensopado ou croquetes de coelho com o seu toque pessoal.

A final e o anúncio dos vencedores do maior e mais antigo concurso nacional de cozinha, que vai na sua 37.ª edição, decorreu esta quinta-feira, na antiga Fábrica Pardal Monteiro, em Sintra. Numa prova muito disputada, a nova Chefe do Ano conquistou o júri com um menu composto por “Nabiças, bimi e requeijão” (entrada vegetariana), “Línguas de bacalhau, pão e couve” (prato de peixe com bacalhau), “Cozido de grão” (prato de carne) e “Miso, pera e baunilha” (sobremesa com Pera Rocha). Nesta edição, os candidatos enfrentaram o desafio de criar um menu completo que valorizasse as raízes da gastronomia portuguesa e privilegiasse os produtos de origem nacional.

A avaliar a prova final estiveram os chefes Luís Gaspar (Chefe do Ano 2017), Marlene Vieira (Marlene, uma estrela Michelin), Alexandre Silva (LOCO, uma estrela Michelin), Jorge Fernandes (Memmo Hotels), Andreia Moutinho (Chefe Pasteleira), Louis Anjos (Verdelago Resort, Chefe do Ano 2012), Ricardo Costa (The Yeatman, duas estrelas Michelin), Paulo Pinto (ACPP) e Alexandre Cabrita (Preceito; Chefe do Ano 2025), como jurado observador.

João Fernandes (Hool Restaurante) e Carlos Magalhães (Oculto, Hotel Lince Santa Clara) garantiram os 2.º e 3.º lugares, respetivamente. A final do concurso contou ainda com a participação de Mário Santos (Rossio Gastrobar), João Pinto (Exuberante Restaurante) e Daniel Reis (O Turismo).

“Nem sei como é que estou aqui”, revelava Francisca em dezembro de 2024, em conversa com o Observador. Foi junto de Tânia, a sua mulher, que decidiu dar vida à primeira experiência em nome próprio. Depois de quase três anos na Casa do Gadanha, onde esteve ao lado do chef Ruben Trindade Santos, a uns quilómetros de distância em Estremoz, a jovem natural de Mação lançava-se à aventura de abrir o seu primeiro restaurante. Francisca Dias começou o seu percurso profissional no Feitoria, com João Rodrigues, onde ficou dois anos. Logo de seguida, foi convidada a ocupar o lugar de subchefe no Rossio Gastrobar. Depois tem ainda uma experiência no restaurante 100 Maneiras. É em 2021 que ruma a Estremoz, encetando esta sua passagem pelo sul.

“O concurso foi muito equilibrado, com uma grande prova técnica e nível de preparação muito grande. Foi uma prova renhida. Com o seu menu, a Francisca valorizou o património do receituário tradicional com inovação e técnica”, distinguiu o chef Luís Gaspar, citado pelo comunicado que anuncia o elenco de vencedores.

Na atribuição dos prémios da organização, Francisca Dias venceu ainda o Prémio Helmut Ziebell – que destaca o carácter inovador das técnicas apresentadas – com a sua sobremesa. Já o Prémio Sustentabilidade Makro foi atribuído a João Fernandes.

Antes da cerimónia de entrega de prémios, realizou-se um almoço especial, preparado pelos chefes e antigos vencedores do concurso: Diogo Novais Pereira, Hugo Alves e Ricardo Luz. Paralelamente a este evento, o Fórum Gastronómico Pensar Cozinha convidou a momentos de conversa e demonstração com personalidades ligadas à gastronomia portuguesa; e a 1.ª edição dos Prémios Gastronómicos de Sintra consagrou mesas e intervenientes como os Restaurantes Búzio e 1743, o Pão de Odrinhas, as Queijadas de Fontanelas, o produtor Paulo da Silva e os chefes Vítor Rocha e João Sá.

Seguiu-se ainda a 3.ª edição do Prémio Armando Fernandes, que coroou o chefe Nuno Mendes pelo seu contributo para a valorização e crescimento da gastronomia portuguesa.

Francisca Dias sucede a Alexandre Cabrita, do restaurante Al Sud, com uma estrela Michelin no Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, vencedor do concurso Chefe do Ano na edição de 2025.