A Polícia Judiciária de Macau (PJ) anunciou esta segunda-feira que um inspetor foi agredido e assaltado, na semana passada, por vários homens, enquanto levava a cabo uma investigação.

A agressão ocorreu na quinta-feira, pelas 22h00 (15h00 em Lisboa), na zona do Cotai — onde se encontram os principais casinos de Macau —, adiantou o porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

Segundo o responsável, durante a investigação — sobre a qual a PJ não forneceu detalhes —, o agente foi abordado por um indivíduo que lhe perguntou o que estava ali a fazer.

O agente foi “então rodeado por um grupo de pessoas que o atacaram com murros e bofetadas”, explicou o porta-voz, acrescentando que “os agressores roubaram também um telemóvel avaliado em 4.500 patacas [486 euros]”.

A PJ declarou ainda que, para não comprometer a investigação, “o agente não revelou de imediato a sua identidade” aos agressores.

O investigador sofreu ferimentos no pescoço e nas mãos durante o ataque, tendo o telemóvel ficado danificado, segundo a PJ.

“Após a vítima ter revelado a identidade, os agressores fugiram. A vítima encontrou mais tarde o telemóvel nas proximidades, mas este apresentava danos graves”, afirmou a PJ em comunicado.

A polícia disse ainda que um dos suspeitos, ao tomar conhecimento sobre a identidade da vítima, mudou imediatamente de atitude e, “sob o pretexto de ajudar” o agente a procurar o telemóvel, permitiu que os restantes suspeitos fugissem. Este suspeito também fugiu logo que teve oportunidade.

Sete suspeitos do sexo masculino — três deles são residentes e quatro trabalhadores migrantes — foram detidos no sábado, nas zonas da Taipa e de Coloane. Foram presentes ao Ministério Público sob suspeita de roubo, ofensas à integridade física e danos criminais, informou a PJ.