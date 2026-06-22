Criou mais de 100 identidades falsas nas redes sociais. Homem condenado a 16 anos por chantagear e violar menores no Reino Unido

Um homem foi condenado a 16 anos de prisão no Reino Unido depois de ter criado mais de 100 perfis falsos nas redes sociais com o objetivo de chantagear e agredir sexualmente adolescentes muçulmanos. Este é um caso descrito pela polícia como uma das maiores investigações de “exploração sexual” de que há registo, noticiou a BBC.

Waleed Saeed, britânico de 31 anos de origem somali, foi condenado na sexta-feira no Tribunal da Coroa de Snaresbrook, em Londres, por 17 crimes que incluem violação, chantagem e posse de imagens íntimas de menores.

O violador utilizava contas falsas no Snapchat, Instagram e Grindr para contactar adolescentes muçulmanos, que tinham receio de assumir a sua orientação sexual devido ao impacto nas famílias e na sociedade, sublinhou o juiz responsável pelo caso.

Após conquistar a confiança das vítimas, o agressor solicitava imagens íntimas que incluíssem o rosto, para facilitar a chantagem e, posteriormente, ameaçava expor as suas orientações sexuais caso não lhe pagassem uma certa quantia de dinheiro. Quando as vítimas não conseguiam pagar, eram coagidas a encontrar-se com ele pessoalmente, acabando por ser sexualmente abusadas ou violadas.