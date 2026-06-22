O músico Rui Veloso vai atuar no concerto do Festival Babell, no Porto, a realizar na noite da próxima quinta-feira, na Avenida dos Aliados, anunciou esta segunda-feira a comunicação do certame coproduzido pela autarquia e a Livraria Lello.

Rui Veloso sucederá assim aos GNR, que vão juntar-se a Pedro Abrunhosa, no concerto que incluirá uma canção nova, criada em conjunto.

O GNR abrem o concerto às 21h30, sucedendo-se Pedro Abrunhosa, pelas 22h15. O encerramento ficará a cargo de Rui Veloso, que deverá atuar a partir das 23h00, segundo a organização do festival literário

Na programação musical do Babell, que vai decorrer de 24 a 29 de junho, Bárbara Bandeira e Carminho atuam no dia seguinte.

A edição inaugural do festival literário Babell, no qual a fundação da Livraria Lello já investiu mais de três milhões de euros, como o seu comissário, o editor e escritor Rui Couceiro disse à agência Lusa, tem início no dia de São João, e conta com vários autores distinguidos com o Prémio Nobel da Literatura.

A polaca Olga Tokarczuk, Nobel da Literatura em 2018, é um dos destaques do evento, a par do artista Cai Guo-Qiang, que assina um espetáculo artístico nos céus sob o rio Douro, além de outro Nobel da Literatura, este em 2025, László Krasznahorkai.

O húngaro, autor de “O Tango de Satanás” e “Herscht 07769”, junta-se aos britânicos Salman Rushdie e Julian Barnes e à canadiana Margaret Atwood, entre os destaques, assim como a portuguesa Lídia Jorge, a brasileira Conceição Evaristo, o colombiano Héctor Abad Faciolince, o espanhol Javier Cercas e o coreano Byung-Chul Han, entre outros.

A literatura em língua portuguesa conta ainda com autores como Gonçalo M. Tavares, Ana Paula Tavares, Valter Hugo Mãe, Milton Hatoum, João de Melo, Dulce Maria Cardoso, Djaimilia Pereira de Almeida e Bruno Vieira Amaral, entre outros.

Além das sessões com escritores e dos concertos, o festival inclui ainda exposições, aulas, performances, conferências, colóquios, programação pensada para crianças e famílias e cinema.

O acesso às sessões faz-se através da compra prévia de um livro, numa livraria aderente. Os alunos do ensino secundário do concelho terão entrada livre nas sessões do festival, de 24 a 29 de junho, “mediante a apresentação do respetivo cartão de estudante numa livraria, que servirá para comprovar a frequência do ciclo de ensino secundário numa escola do Porto”, recebendo “uma senha” para uma sessão no festival, que deverá depois ser convertida em bilhete online, como anunciou a Câmara do Porto.