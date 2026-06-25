Portugal com ACNUR, a fundação parceira desta Agência da ONU para os Refugiados em território português, lançou esta quinta-feira uma campanha de angariação de fundos para ajudar a Venezuela na sequência do sismo que atingiu aquele país na última madrugada.

Segundo Portugal com a ACNUR, fundação parceira do ACNUR em Portugal, que trabalha com situações de emergência, nomeadamente na angariação de fundos e sensibilização para o problema, “acaba de ativar uma campanha de angariação de fundos para apoiar a resposta de emergência do ACNUR na Venezuela na sequência do sismo da última madrugada”.

Para fazerem o seu donativo, as pessoas só precisam de clicar em https://pacnur.org/pt e encontrarão a campanha “Ajude a Venezuela”, depois, é escolherem o valor que querem dar, explicou à Lusa a porta-voz daquela fundação.

A Portugal com ACNUR realça que o sismo que atingiu a Venezuela provocou danos consideráveis num território com “uma situação humanitária bastante complexa e vulnerável”.

E acrescenta que se prevê que este sismo “agrave significativamente as vulnerabilidades já existentes entre a população, em particular entre os retornados, que já enfrentavam importantes desafios de reintegração antes do desastre”.

As autoridades venezuelanas informaram que 1,2 milhões de pessoas regressaram ao país nos últimos anos, “o que sublinha a necessidade de um apoio contínuo à reintegração nas comunidades que acolhem um elevado número de retornados”, destaca a fundação.

O ACNUR está a acompanhar de perto a evolução da situação, com especial enfoque na identificação e avaliação dos riscos e necessidades de proteção nas áreas afetadas, sublinha.

Em Portugal, a equipa do ACNUR está a mobilizar apoio para ajudar as comunidades afetadas com abrigo, proteção e assistência essencial, sensibilizando ao mesmo tempo para a situação que se vive neste país, conclui.

O número de mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela na quarta-feira subiu para pelo menos 188, há mais de 1.500 feridos e estão pelo menos 147 pessoas desaparecidas, segundo um balanço oficial provisório.

Até ao momento foi confirmada a morte de um cidadão português e de dois lusodescendentes.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.