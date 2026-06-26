O Presidente da República, António José Seguro, enalteceu, esta a qualidade do futebol nacional, considerando que é uma porta aberta para o investimento no país, uma “marca de qualidade” e “um grande embaixador” de Portugal” internacionalmente.

O Presidente da República e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, discursaram hoje na abertura da primeira edição internacional da conferência Portugal Football Summit, na cidade norte-americana de Miami, onde Seguro admitiu ser “um sofredor, até ao último minuto, da seleção nacional”.

“O futebol é hoje uma das maiores plataformas de projeção internacional de Portugal. Muitas pessoas, em todos os continentes, conheceram Portugal pela primeira vez através do futebol. Através dos nossos jogadores, dos nossos treinadores e das nossas estruturas de formação. O futebol português é uma marca de qualidade, de talento e de excelência. E ajuda a reforçar a imagem de Portugal como um país moderno, competitivo e inovador. Esta cimeira é prova disso”, disse Seguro, na sua declaração de abertura.

Ao destacar o orgulho e o prestígio internacional que o futebol português proporciona ao país, o chefe de Estado defendeu que tudo isso também implica responsabilidades, incluindo o compromisso de continuar a promover a integridade desportiva, o respeito, a inclusão e o ‘fair play’.

“A responsabilidade de pensar a formação, a sustentabilidade e a inovação tecnológica de forma séria. A exigência de garantir que o crescimento económico do futebol não esmaga os valores que o tornaram grande”, acrescentou.

À margem do evento, em declarações à imprensa portuguesa, o chefe de Estado foi questionado sobre a importância desta cimeira, argumentando que “projeta com qualidade e com ambição o nome de Portugal’.

“Um Portugal que está disponível e aberto para o investimento. Nós precisamos de muito investimento no nosso país, designadamente investimento que cria empregos de grande qualidade, bem remunerados, que fixem os talentos no nosso país, designadamente os jovens. E o futebol é uma porta aberta com essa marca de qualidade, com essa ambição e com resultados e pode ser – é hoje – um grande embaixador de Portugal”, afirmou.

António José Seguro viajou para Miami para assistir ao jogo entre Portugal e a Colômbia, no sábado, para o Grupo K do Mundial2026, a convite do presidente da FIFA, e regressará a Portugal no domingo.

Sobre o encontro da equipa das ‘quinas’, Seguro admitiu esperar que seja “bom jogo” e que “dê uma grande alegria” aos portugueses.

“Vou viver [este jogo] como tenho sempre vivido: com muita paixão, com muito entusiasmo. Naturalmente que amanhã [no sábado] estarei num lugar dignificando e representando o nosso país e tenho que conter alguma emoção, mas não sei se respondo por mim”, disse.

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

“O talento individual está lá todo. E, portanto, o desafio que nós temos no nosso país é como é que nós organizamos o nosso talento individual como organização de competências coletivas. A seleção tem-nos dado essa resposta. E, portanto, espero que amanhã isso possa também concretizar-se com uma excelente exibição e com um bom resultado”, acrescentou.

Questionado sobre o que é que Portugal tem a aprender com os Estados Unidos na organização de um Mundial, Seguro frisou: “Daquilo que eu tenho conhecido, que são as organizações da FPF, não temos nada a aprender”. “Os outros países é que têm a aprender connosco”, declarou.

Portugal vai ser anfitrião do Mundial2030, juntamente com Espanha e Marrocos.