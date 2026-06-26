Acompanhe o nosso artigo em direto sobre o sismo na Venezuela

O Presidente da República, António José Seguro, falou esta sexta-feira, a partir de Miami, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a evolução da situação na Venezuela, que tem estado a acompanhar, e o envio de apoio às buscas.

Esta informação foi avançada à agência Lusa por fonte oficial da Presidência da República, que referiu que o chefe de Estado “continua a acompanhar em detalhe a situação na Venezuela”.

“Às 7h (12h em Lisboa) da manhã em Miami, o Presidente da República e o primeiro-ministro falaram ao telefone sobre a previsível evolução da situação e o envio para a Venezuela de apoio às buscas”, adiantou a mesma fonte oficial.

Pelo menos nove portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela. Segundo o último balanço oficial, os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, com 38 segundos de intervalo, provocaram pelo menos 235 mortos e 4.300 feridos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital, Caracas, e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Na sequência destes sismos na Venezuela, país com uma relevante comunidade emigrante portuguesa, o Presidente da República publicou duas notas, na quinta-feira, expressando consternação e solidariedade, a segunda das quais já em Miami, nos Estados Unidos da América.

Em declarações aos jornalistas, em Miami, António José Seguro relatou ter recebido do Governo a informação de que o apoio a enviar por Portugal estava a ser preparado para chegar “no mais curto espaço de tempo” à Venezuela.

Esta é uma tragédia que comecei a acompanhar em Lisboa esta madrugada. De manhã falei com o secretário de Estado das Comunidades, que estava aqui em Miami, e, tanto quanto sei, já regressou a Portugal. O Governo já disponibilizou ajuda, mas aquilo que todos nós desejamos é que possamos rapidamente ter razões positivas para que de facto as famílias possam contactar com os portugueses e os lusodescendentes que ainda não estão contactáveis”, acrescentou.

O Presidente da República viajou para Miami na quinta-feira para assistir ao jogo entre Portugal e a Colômbia do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, a convite do presidente da FIFA, e regressará a Portugal no domingo.