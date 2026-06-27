O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, marcou presença este sábado em Viseu para homenagear a memória do socialista José Junqueiro, um homem “comprometido com a coesão e o desenvolvimento regional”.

“Sempre tivemos nele [José Junqueiro] um homem comprometido com a coesão e com o desenvolvimento regional. Esta decisão dos seus filhos e família, de o homenagear, é uma homenagem à qual não podia faltar”, justificou José Luís Carneiro, que disse ter desmarcado um encontro com a comunidade portuguesa no sul de França para marcar presença este sábado em Viseu.

José Luís Carneiro participou na primeira iniciativa da recém-criada Associação Cívica e Cultural José Junqueiro que nasceu para “homenagear e honrar” o político viseense que morreu em julho de 2025 aos 72 anos.

O secretário-geral lembrou o percurso político de José Junqueiro, nomeadamente o cargo de dirigente e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS e os cargos governamentais, funções de “muita responsabilidade”.

Entre outras funções políticas, José Junqueiro foi secretário de Estado da Administração Local (2009-2011) no segundo Governo liderado por José Sócrates e secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária (2000-2002) no segundo executivo de António Guterres.

José Junqueiro foi também professor da Universidade de Aveiro e da Universidade Católica, adepto do Sporting e antigo vereador na Câmara de Viseu, concelho de onde era natural, foi deputado do PS entre 1995 e 2015, sempre pelo círculo de Viseu.

O secretário-geral socialista reforçou que se tratava de uma cerimónia “muito simbólica, singela e muito significativa de homenagem e em honra a uma grande personalidade” da vida cívica, social e “muito particularmente da vida política”.

A Associação Cívica e Cultural José Junqueiro lançou também este sábado o livro “Por um Portugal inteiro, Tributo a José Junqueiro”, uma obra com mais de 100 testemunhos dos vários quadrantes da sociedade e da política.

O atual Presidente da República, António José Seguro, o atual secretário-geral da ONU, António Guterres, são alguns dos testemunhos no livro, assim como companheiros e adversários políticos locais e nacionais, empresários, meio académico, jornalistas, amigos e familiares.

No futuro, a associação pretende desenvolver iniciativas com foco nos jovens, “sempre com a vertente intergeracional” e com o objetivo de “preservar a diversificação e programação cultural do concelho, consolidando a projeção de Viseu como um território de referência na reflexão cívica e cultural”, assumiu o diretor da associação e filho mais velho de José Junqueiro, Raul Junqueiro.

“Queremos, a partir do interior, catalisar e promover este espaço crítico até porque a interioridade e a coesão territorial eram sempre defendidas pelo meu pai, na Assembleia da República e em todos os espaços” em que marcava presença, “porque acreditava que não havia portugueses de primeira e de segunda”, afirmou Raul Junqueiro.