O deputado no parlamento madeirense Hugo Nunes foi este domingo eleito presidente do Chega/Madeira, com 94% dos votos, sucedendo a Miguel Castro, que liderava a estrutura regional desde 2023.

Em declarações à agência Lusa, Hugo Nunes, o único candidato à presidência do Chega na região, indicou que votaram cerca de 30% dos militantes madeirenses aptos a votar, sem precisar o número concreto de votantes.

O novo presidente da estrutura regional do partido reafirmou que fará “uma forte aposta na juventude” e nas concelhias que têm “um papel estratégico e fundamental em qualquer partido”.

“O Chega/Madeira pecou muito ao não ter até agora concelhias formadas para estarem em contacto com a população”, considerou.

Hugo Nunes adiantou também que, em 17 de julho, decorrerão as primeiras jornadas parlamentares autárquicas do Chega/Madeira, que vão contar com intervenções de dirigentes regionais e nacionais.

“Vamos fazer isso para dar apoio e linhas orientadoras aos nossos autarcas eleitos em outubro [do ano passado], que foram deixados ao abandono e estão perdidos neste momento”, apontou.

Sobre o grupo parlamentar do Chega na Assembleia Legislativa da Madeira, composto por três deputados e presidido por Miguel Castro, Hugo Nunes disse que uma eventual reformulação será discutida na reunião da comissão política.

O recém-eleito presidente do Chega/Madeira repudiou, por outro lado, “o circo que foi montado à porta da sede” da estrutura regional, referindo-se a um episódio que envolveu a ex-deputada Magna Costa e motivou a deslocação da PSP ao local.

Segundo Hugo Nunes, decorre um processo disciplinar sobre a antiga deputada no Conselho de Jurisdição Nacional, pelo que a sua militância está suspensa e não pôde exercer o voto.

“O Chega manso acabou e nós não vamos admitir que venham pessoas fazer este circo e colocar os seus interesses pessoais à frente da população e do partido”, disse.

As últimas internas do Chega/Madeira aconteceram em 22 de setembro de 2024, tendo, segundo os dados divulgados pelo partido sem indicar o número de votos, a lista A encabeçada por Miguel Castro vencido com 39,1%, derrotando a lista B, liderada por José Fernandes, com 31,1% e a lista C apresentada por Magna Costa que obteve 27,7%.