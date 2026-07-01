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Quatro agentes da polícia venezuelana foram detidos por suspeitas de se terem apropriado de dinheiro e outros bens encontrados entre os escombros de edifícios destruídos pelos sismos em La Guaira, a região mais afetada pelos dois sismos que abalaram a Venezuela na passada quarta-feira.

Segundo as autoridades citadas pelo El País, os agentes foram expulsos do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC) e serão presentes a tribunal. O diretor do organismo, Douglas Rico, afirmou que os polícias “se desviaram dos seus deveres e aproveitaram-se das operações de resgate e assistência humanitária”, tendo atuado “de forma indecorosa ao apropriarem-se de valores económicos encontrados entre os escombros”.

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram cidadãos indignados a confrontar um agente do CICPC e a rasgar os dólares em dinheiro que este tinha consigo, chamando-o de “vergonha”.

????‼️???????? Detienen a cuatro policías en Venezuela por apropiarse del dinero que había entre los escombros: los ciudadanos les increparon y les grabaron para dejar constancia Cuatro funcionarios del (CICPC) fueron detenidos y expulsados de la institución tras ser señalados de… pic.twitter.com/3rOO3ccYCc — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 1, 2026

O ministro da Administração Interna, Diosdado Cabello, condenou o comportamento dos polícias e garantiu que “serão julgados” de acordo com a lei. “Seremos totalmente intolerantes com aqueles que, fazendo uso do seu uniforme, cometam atos contra a moral, contra os bons costumes, e seremos ainda mais severos no caso de uma grande comoção como esta, em que haja pessoas que queiram aproveitar-se da dor e dos bens alheios”, acrescentou.

O partido da oposição, Primero Justicia (PJ), já tinha denunciado o “aproveitamento de alguns funcionários do regime“, que, em vez de “cumprirem o seu juramento e preservarem a vida dos venezuelanos, estão a procurar entre os escombros como enriquecer com a tragédia”.

Esta terça-feira, o número de mortos pelos sismos ocorridos na passada quarta-feira, na zona norte do país caribenho, subiu para 1.943 e o de feridos para 10.571, segundo as autoridades.