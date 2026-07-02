Um incêndio num posto transformador da E-REDES deixou esta quarta-feira à noite uma escola básica e o Bairro das Coveiras, em Tires, no concelho de Cascais, sem luz, disse à Lusa o comandante dos bombeiros da Parede.

Segundo o comandante Pedro Araújo, o incêndio no posto transformador da E-Redes, cujo alerta foi dado pelas 21h10, “já está extinto”, mas a Escola Básica Padre Agostinho da Silva e o Bairro das Coveiras, em Tires, São Domingos de Rana, Parede, continuam sem luz.

“As equipas da E-redes estão agora no terreno a avaliar os danos e a tentar restabelecer a distribuição de eletricidade” para a zona afetada ns próximas horas, acrescentou.

Quanto ao número de pessoas afetadas pela falta de eletricidade, o comandante dos Bombeiros da Parede disse que não tinha como estimar tal número.