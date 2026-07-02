Quatro homens, entre os 20 e os 49 anos, foram detidos pela GNR por furto qualificado em explorações agrícolas, roubo na via pública e coação agravada, na localidade de Pias, concelho de Serpa, foi esta quinta-feira revelado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR explicou que as detenções foram efetuadas, na segunda-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Moura, naquele distrito alentejano.

No âmbito de três investigações relacionadas com diversos furtos de material agrícola, um roubo na via pública e um crime de coação agravada, os militares da guarda recolheram “fortes indícios da prática reiterada” daqueles crimes pelos suspeitos, pode ler-se.

Na segunda-feira, a GNR deu cumprimento a 14 mandados de busca, dos quais 10 buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, acabando por deter os quatro homens.

Na operação, foram apreendidos dois veículos, uma mota elétrica, 20 munições de calibre nove milímetros (mm), três armas brancas, nove painéis solares, cinco transformadores solares, um gerador, quatro baterias, cerca de 20 metros de cabo de cobre e a mesma quantidade de cabo de fibra, e quatro telemóveis.

Da apreensão constam também três motosserras, três alicates de corte, três projetores de luz, duas malas com berbequim, um pulverizador, um pé-de-cabra, uma lanterna, diversos utensílios e materiais agrícolas, assim como ferramentas utilizadas na consumação dos ilícitos e peças de vestuário utilizadas na prática dos crimes.

Os detidos são esta quinta-feira presentes ao Tribunal Judicial de Serpa, no distrito de Beja, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.