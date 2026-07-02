O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, visitou esta quinta-feira o bairro de Little Portugal, em Toronto, onde enalteceu o contributo da comunidade luso-canadiana para o desenvolvimento do Canadá e defendeu o reforço da cooperação entre os dois países.

Em declarações à Lusa, Luís Montenegro afirmou que já conhecia a dimensão da comunidade portuguesa em Toronto, mas sublinhou que a visita permitiu confirmar no terreno a sua vitalidade.

“Nada como vir, olhar os nossos representantes em termos de comunidade e o trabalho que têm vindo a fazer para se integrarem, para construírem os seus projetos de vida, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista familiar, e, ao mesmo tempo, preservar a imagem, a referência, a identidade, a cultura e a tradição portuguesa”, afirmou.

Acompanhado pela presidente da associação comercial de Little Portugal, Anabela Taborda, pela cônsul-geral de Portugal em Toronto, Ana Luísa Riquito, e pelo embaixador de Portugal no Canadá, Bernardo Lucena, o chefe do Governo percorreu várias artérias do bairro antes de seguir para o Estádio de Toronto, onde vai assistir ao encontro entre Portugal e Croácia, dos 16 avos de final do Mundial2026, marcado para as 19h00 locais (00h00 de sexta-feira em Portugal).

O primeiro-ministro disse ter ficado impressionado com o ambiente vivido em Little Portugal, considerando que o bairro mantém uma forte ligação às raízes portuguesas.

“Há uma coisa que estou a ver aqui em Little Portugal, que é uma zona onde se respira Portugal. Respira-se Portugal na rua, nas pessoas, no comércio e nos elementos arquitetónicos”, salientou.

Luís Montenegro desejou que a comunidade continue unida e a desempenhar um papel ativo na sociedade canadiana, sem perder a ligação ao país de origem.

Segundo o governante, os portugueses no Canadá constituem igualmente uma ponte privilegiada para reforçar o turismo, o investimento e as relações económicas entre os dois países.

“Portugal e o Canadá estão unidos não só por esses laços históricos, mas também por uma visão do mundo e da relação transatlântica, que é cada vez mais um pilar da nossa sociedade, da nossa democracia e também do nosso futuro”, afirmou.

Questionado sobre o momento da seleção portuguesa, alvo de críticas pelas exibições na fase de grupos, Luís Montenegro mostrou-se confiante antes do duelo com a Croácia.

“Boa disposição, alegria e motivação. O resto do talento nós temos para dar e para vender”, declarou.

O primeiro-ministro apelou ainda à “garra bem portuguesa, bem lusitana”, defendendo que Portugal tem qualidade suficiente para superar o adversário, desde que mantenha espírito de equipa e respeito pela seleção croata.

“Temos talento, força, motivação, espírito de equipa e um povo que não acaba nunca, como se vê aqui na comunidade portuguesa no Canadá, para suportar uma grande vitória, continuarmos em frente e chegarmos ao último jogo”, concluiu.