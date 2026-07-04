Depois das eleições internas para as várias federações que decorreram em 19 e 20 de junho em todo o território continental (Açores e Madeira têm calendário próprio), o processo culmina agora com os congressos federativos, que se distribuem por este fim de semana e pelo próximo.

José Luís Carneiro vai fazer uma ronda por esses congressos, começando já este sábado por estar nos do Porto e no Setúbal. Na próxima semana, no sábado vai ao de Braga e Algarve e, no domingo, termina marcado presença do congresso federativo da Área Urbana de Lisboa (FAUL).

Segundo a informação divulgada pelo partido, a todos os congressos será levado um “compromisso prioritário para o desenvolvimento do distrito”, documento subscrito pelo secretário-geral do PS.

Este documento, que será diferente para todos os distritos, estabelece “objetivos estratégicos e medidas para responder aos principais desafios e potenciar o desenvolvimento de cada região”.

No caso do Porto, congresso ao qual Carneiro vai este sábado, o compromisso assumido é com a concretização da regionalização.

“Defendemos que o Partido Socialista assuma a liderança deste processo, promovendo um amplo consenso nacional que permita finalmente concretizar uma reforma prevista na Constituição há quase cinquenta anos”, pode ler-se.

Já em Leiria, o líder do PS aposta na reconstrução do distrito, fortemente afetado pela tempestade Kristin e com críticas à demora dos apoios do Governo.

“A prioridade do Partido Socialista para o distrito de Leiria é clara: fazer de Leiria um território-piloto nacional de reconstrução e resiliência climática, com prioridade e proporcionalidade no acesso aos instrumentos de financiamento nacionais e europeus, incluindo o PTRR, dirigidos aos territórios mais afetados”, propõe.

Entre os exemplos divulgados pelo partido está aí ainda o caso de Setúbal para “mais ambiente e mais habitação para um distrito mais sustentável e coeso”, Aveiro onde o objetivo é a “defesa da orla costeira” ou Évora onde a aposta é no acesso à saúde “com qualidade e em proximidade”.

Já no caso da região Oeste o compromisso de Carneiro é com a construção do novo hospital do Oeste, com a Guarda concretização dos itinerários complementares da Serra da Estrela e com Bragança e Vila Real a linha de Alta Velocidade Transmontana.