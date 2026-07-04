O Rei Carlos III afirmou este sábado que “não tem qualquer dúvida” de que Londres e Washington continuarão a defender “valores comuns”, numa mensagem sobre o 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos da América.

“A história das relações entre as nossas duas nações é marcada por uma evolução extraordinária, desde a superação de conflitos até à formação de uma das alianças mais estreitas e produtivas que o mundo já viu”, escreve o monarca britânico, numa mensagem dirigida ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicada no site da Família Real Britânica e parcialmente reproduzida na rede social X

Carlos III salienta que “ao longo de séculos de desafios e conquistas partilhados”, as duas nações “construíram uma relação baseada na amizade, na confiança e na crença na liberdade, no Estado de direito e na dignidade de todas as pessoas”, e diz-se confiante de que ambos irão proteger o ambiente a pensar nas gerações atuais.

“Ao olharmos para os próximos 250 anos, não tenho dúvidas de que continuaremos a defender os nossos valores comuns”, vinca.

De seguida, refere ter “um profundo apreço” pela responsabilidade dos dois países em “proteger o mundo natural, sabendo que as decisões que tomarmos hoje determinarão se os nossos sistemas naturais essenciais não só manterão a harmonia e a diversidade essencial da natureza, como também continuarão a constituir a base da nossa prosperidade e da nossa segurança nacional, tanto para as gerações atuais como para as futuras”.

Os Estados Unidos celebram este sábado o 250.º aniversário da independência, mas uma vaga de calor extremo que está atingir o país já levou ao cancelamento ou a alterações dos planos dos festejos.

Na véspera da efeméride, um relatório do Congresso norte-americano referiu que Trump se apropriou indevidamente das comemorações para servir a sua “ideologia política e projetos pessoais”.

O relatório, intitulado “Da Vaidade à Loucura: Como a Casa Branca Enganou o Povo Americano ao Privá-lo do seu 250º Aniversário”, mencionou uma rede de corrupção e fraude que explorou os eventos comemorativos da independência.

A celebração do 04 de julho é tradicionalmente apolítica.