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A nova sessão de negociações diretas entre Israel e o Líbano deve desenrolar-se terça e quarta-feira em Roma, disse esta segunda-feira uma fonte oficial libanesa à AFP.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano tinha indicado na semana passada à AFP que o sexto ciclo de discussões deveria ocorrer na quarta e quinta-feira.

Após cinco rondas negociais em Washington, Israel e o Líbano concluíram um acordo-quadro em 26 de junho com vista a uma “paz duradoura” entre os dois países, em estado de guerra desde há décadas.

O acordo prevê que o exército libanês restabeleça a sua autoridade no sul do país, sob reserva de desarmamento do Hezbollah, a começar em “zonas piloto”, das quais se retirariam os militares israelitas.

“A delegação libanesa recebeu como instrução reclamar o início imediato da retirada das forças israelitas de duas zonas piloto antes de qualquer discussão”, indicou a Presidência libanesa depois de uma reunião entre o presidente, Joseph Aoun, e o primeiro-ministro, Nawaf Salam.

Uma delegação militar dos Estados Unidos (EUA) iniciou sábado em Beirute discussões com os militares libaneses sobre as modalidades de aplicação da retirada israelita de uma destas zonas.

O movimento islamita pró-iraniano Hezbollah opõe-se a estas negociações e recusa ser desarmado.