A cantora Dua Lipa afirmou esta terça-feira que considera “inspirador” o ativismo dos manifestantes albaneses que estão a protestar há seis semanas contra a construção de um resort de Jared Kushner, genro de Donald Trump, na ilha de Sazan. Dua Lipa nasceu em Londres e é filha de refugiados kosovares albaneses.
“Acho muito inspirador ver o quanto as pessoas realmente se preocupam”, afirmou, numa entrevista ao podcast Service95, sublinhando que a questão “preocupante” foi a atitude do Governo albanês em permitir a mudança da legislação ambiental para permitir a construção do resort na ilha, sem garantias de transparência no processo.
O projeto foi apresentado em 2024, mas as preparações da construção começaram em maio deste ano. A obra também abrange a zona costeira da península de Zvërnec.
A ilha de Sazan é considerada uma reserva natural que alberga espécies raras e ecossistemas vitais, refere o The Guardian, como flamingos — que se tornaram símbolos dos protestos — e focas-monge-do-Mediterrâneo, uma espécie considerada vulnerável pela Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais.
As declarações foram bem recebidas por Aleksander Trajce, líder do grupo de Proteção e Preservação do Meio Ambiente Natural na Albânia, que afirmou terem sido “oportunas”.
“Foi uma declaração poderosa”, referiu Trajce, ao The Guardian, que sublinha o facto de os protestos terem entrado no seu 45.º dia e “não haver sinais de que parem”.
A onda de protestos começou no fim de maio, quando começaram a ser colocadas cercas de arame farpado e escavadoras no local de construção do resort. As manifestações rapidamente se tornaram um “símbolo da insatisfação com a suposta corrupção no país”, sobretudo do primeiro-ministro Edi Rama, refere o Swissinfo.
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