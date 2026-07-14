A governadora do Estado norte-americano de Nova Iorque, Kathy Hochul, assinou na terça-feira uma ordem executiva que estabelece uma moratória de um ano à construção de novos centros de dados (também conhecidos como data centers) que consumam 50 megawatts de energia ou mais. Esta é a primeira vez nos Estados Unidos que tal medida é imposta e vem na sequência de preocupações em relação ao consumo da água e de energia destas infraestruturas.

“Como o desenvolvimento de data centers ameaça aumentar as contas de serviços públicos, esgotar os nossos recursos naturais e gerar incertezas para os nova-iorquinos, a minha responsabilidade é agir e liderar”, afirmou Hochul, numa conferência de imprensa, sublinhando que o Estado “vai liderar o caminho na criação dos padrões mais rigorosos do país para o desenvolvimento de data centers”.

Desta forma, o Departamento Estadual de Conservação Ambiental fica responsável por suspender as licenças para a construção de centros de dados, e deve elaborar com o Departamento de Serviços Públicos uma Declaração Genérica de Impacto Ambiental das infraestruturas na qualidade da água e do ar, nas demandas de energia, uso de água, níveis de barulho e “impactos desproporcionais em comunidades vulneráveis”.

O Congresso Estadual de Nova Iorque tinha aprovado em junho uma medida semelhante, mas não foi ainda promulgada pela governadora, refere o The Washington Post.

O Estado de Nova Iorque alberga 133 data centers, segundo dados do Data Center Map, um número inferior aos 292 na Califórnia e aos 637 na Virgínia.

De acordo com uma sondagem da Gallup, publicada em maio, 71% dos norte-americanos opõem-se à construção de data centers nas suas comunidades, uma percentagem muito superior aos 53% que se opõem à construção de uma central nuclear. Numa outra sondagem, realizada em junho pela Reuters/Ipsos, apenas 33% dos norte-americanos se mostraram a favor da construção acelerada de data centers. As principais preocupações são o excessivo uso de recursos naturais e o impacto na qualidade de vida.

Em 2025, os centros de dados nos Estados Unidos consumiram 31 gigawatts (GW) de energia, segundo a Goldman Sachs, sendo que esse número pode aumentar para os 95 GW até ao final de 2027. No Estado de Nova Iorque, o operador estadual de sistema independente acumulava em maio um total de quase 12 GW em pedidos de carga de energia para futuros data centers, segundo dados da governadora Kathy Hochul.

Um gigawatt é suficiente para fornecer energia a 750 mil casas, refere a Reuters.