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A ilha iraniana de Qeshm, situada junto ao estreito de Ormuz, foi esta terça-feira alvo de ataques aéreos norte-americanos, segundo as autoridades locais, numa nova escalada das hostilidades entre Washington e Teerão.

De acordo com o gabinete do governador da província de Hormozgan, citado pela televisão estatal iraniana, “um local na ilha de Qeshm foi atingido por projéteis do inimigo norte-americano”.

Antes, a agência noticiosa Fars tinha avançado que foram ouvidas várias explosões na ilha, acrescentando que a zona de Masan foi repetidamente atacada por aviões norte-americanos nos últimos dias.

A televisão estatal informou também que foi ouvida uma explosão em Andimeshk, na província de Khuzistão, no sudoeste do país, que já tinha sido alvo de bombardeamentos durante o dia, sem fornecer mais detalhes.

Os ataques inserem-se numa nova vaga de bombardeamentos norte-americanos contra o Irão, a maior desde o cessar-fogo alcançado em abril, comprometendo os esforços diplomáticos para consolidar o memorando de entendimento assinado entre os dois países em 17 de junho.

As Forças Armadas norte-americanas indicaram anteriormente que atingiram alvos militares em várias zonas do Irão, incluindo nas cidades portuárias de Bushehr e Bandar Abbas, com o objetivo de “reduzir a capacidade do Irão de atacar o tráfego marítimo comercial”.

Segundo os Emirados Árabes Unidos, o Irão atacou entretanto dois navios no estreito de Ormuz, provocando a morte de um tripulante.

Também esta terça-feira, um petroleiro norueguês foi atingido por uma explosão causada por um dispositivo não identificado ao largo da costa de Omã, informou a empresa especializada MTI Network.