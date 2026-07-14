Mais de 550 mil motociclos e condutores foram fiscalizados nos últimos sete dias nos distritos de Faro, Leiria e Setúbal, tendo sido registadas 12.429 infrações rodoviárias, revelam nesta terça-feira dados da campanha do Plano Nacional de Fiscalização 2026.
Segundo o balanço da sétima campanha “Duas Rodas: Agarre-se à Vida”, que decorreu entre 7 e 13 de julho, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP fiscalizaram presencialmente e por radar 550.213 veículos e condutores.
A maioria das 12.429 infrações rodoviárias deveram-se a excesso de velocidade, ausência ou incorreta utilização de capacete, ultrapassagens irregulares, infrações relacionadas com documentos e condições técnicas dos veículos, condução sob o efeito do álcool e utilização indevida do telemóvel durante a condução, referem as forças de segurança em comunicado.
Cumprindo os objetivos da campanha, 500 condutores e passageiros de motociclos e ciclomotores foram alertados para os comportamentos de risco associados à condução, promovendo uma condução mais segura, defensiva e responsável.
Os dados revelam também que, entre os dias 7 e 13 de julho, se registaram 2.771 acidentes, dos quais resultaram 15 vítimas mortais, 60 feridos graves e 909 feridos leves. Deste total, no Continente, registaram-se 2.624 acidentes, com 15 vítimas mortais, 57 feridos graves e 866 feridos leves. Relativamente às Regiões Autónomas, verificaram-se 147 acidentes, dos quais resultaram três feridos graves e 43 feridos leves.
Quanto à distribuição por entidade fiscalizadora, sob a jurisdição da GNR registaram-se 1.689 acidentes (61%), 11 vítimas mortais (73%), 42 feridos graves (70%) e 551 feridos leves (61%). Já na área de atuação da PSP, verificaram-se 1.082 acidentes (39%), quatro (4) vítimas mortais (27%), 18 feridos graves (30%) e 358 feridos leves (39%).
Relativamente ao período homólogo de 2025, verificaram-se menos 41 acidentes, mais três vítimas mortais, menos dois feridos graves e menos 109 feridos leves.
À semelhança de campanhas anteriores, esta ação contou com a participação dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, complementando o trabalho de sensibilização e fiscalização desenvolvido no Continente, adiantam as forças de segurança.
Fazendo um balanço, entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025, as forças de segurança indicam que foram registados 34.179 acidentes com vítimas que envolveram veículos de duas rodas a motor (ciclomotores ou motociclos), dos quais resultaram 440 vítimas mortais, 3.041 feridos graves e 34.501 feridos leves.
A maioria destas vítimas são condutores e passageiros de veículos de duas rodas a motor, mas também estão incluídos nestes valores outros envolvidos nestes acidentes, como peões e ocupantes de outros veículos, salientam.
A sétima das 11 campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização (PNF 2026) teve divulgação nos meios de comunicação digital e integrou cinco ações presenciais de sensibilização, promovidas pela ANSR, realizadas em simultâneo com operações de fiscalização da GNR e da PSP, em locais onde se registam níveis mais elevados de sinistralidade, envolvendo veículos de duas rodas a motor.
As campanhas inseridas nos Planos Nacionais de Fiscalização são promovidas, anualmente, desde 2020, pela ANSR, pela GNR e pela PSP, com temáticas definidas de acordo com as recomendações europeias.
Segundo as autoridades, até ao final do ano, realizar-se-ão mais seis campanhas PNF 2026, integrando ações de sensibilização e de fiscalização.
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